El look veraniego de Ana Boyer: un diseño estampado y parisino para un paseo en familia ¡Lo ha combinado con zapatillas!

Después de despuntar con su original look de invitada, un dos piezas creado especialmente para ella de la colección de Pedro del Hierro y TFP para la esperada boda de su hermana, Tamara Falcó con Iñigo Onieva, se encuentra disfrutando del verano junto a su marido Fernando Velasco y uno de sus hijos, fuera de España. Y entre las piezas que podría haber añadido a su maleta de vacaciones, Ana Boyer se ha decantado por una de las propuestas más cómodas, fresquitas y estilosas que nos inspira para nuestros próximos planes.

VER GALERÍA

- Ana Boyer elige un vestido 'made in Ibiza' con anécdota para la preboda de su hermana Tamara

Como gran amante de la moda, sabe que la clave para sobrevivir a un día de turismo en plena oleada de calor, es apostar por piezas prácticas que puedan dar mucho de sí, tanto para combinarlas con zapatillas como es el caso, como con un taconazo para una cena romántica. Como podemos ver en la imagen que ha compartido, ha estrenado un precioso minivestido estampado floral multicolor que le sienta de maravilla. Con las mangas ligeramente abullonadas, el cuello mao, el corpiño abotonado que se afina a la cintura con una lazada a tono y la falda con caída, ¡está ideal!

VER GALERÍA

- El truco de Ana Boyer para elegir el vestido de invitada que más favorece a las chicas con silueta recta

Pero... ¿quién lo firma? ¿Es una nueva adquisión de las rebajas? ¿Cuánto tiempo lleva en su armario? Inesperadamente, esta pieza que funcionaría muy bien para un look de oficina o pasar una tarde con amigas, pertenece a la adorada marca parisina Ba&sh. Una de las favoritas de las prescriptoras de estilo, y esta temporada se cuela entre la colección de Ana. Pero, para nuestra sorpresa, no forma parte de ninguna colección actual, este diseño es de años anteriores y ya no está disponible en la tienda oficial, pero sí en plataformas de moda por 280 dólares.

VER GALERÍA

- El vestido de invitada triple 'S' de Ana Boyer: sofisticado, sevillano y supertendencia

Este tipo de prendas se han convertido en el uniforme estrella del verano de la hermana de la marquesa de Griñón. Vestiditos cortos que actúab genial para cuando llega esas crisis de moda frente al guardarropa y no sabes qué ponerte. Hace unas semanas la veíamos con un blanco, al más puro estilo ibicenco para un día de piscina. ¿Cómo será sus próximos looks? ¿Nos soprenderá con piezas más atrevidas? ¿O seguirá confiando en estos conjuntos atemporales?