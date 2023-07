Ana Boyer elige un vestido 'made in Ibiza' con anécdota para la preboda de su hermana Tamara

A escasas horas de darse el 'sí, quiero', Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebraron ayer una fiesta preboda que, como era de esperar, contó con una lista de invitados de lo más ezclusiva. Familiares y amigos cercanos a los futuros novios se dieron cita en el Hotel Mandarin Oriental Ritz para la ocasión, y entre ellos no podía faltar Ana Boyer (34), la hermana de la protagonista de la noche. Una vez más, volvió a hacer gala de las impecables elecciones que forman su armario con un look de invitada 'made in Spain' ideal para esta temporada de verano.

Estilo ibicenco para una noche madrileña

Aprovechando que en las prebodas el protocolo sí permite ir de blanco, Ana optó por un vestido de estilo ibicenco diseñado por Charo Ruiz, una marca con origen y producción en la isla pitiusa que triunfa entre las celebrities nacionales e internacionales. Se trataba de un favorecedor modelo de lo más versátil, que nos encanta tanto para una ocasión especial como la de ayer como para un momento más relajado, todo depende de los accesorios que se le sume. Cuenta con silueta de estilo camisero, con cuello cásico, botonadura frontal, manga ligeramente abullonada y falda larga panelada. Para potenciar la silueta, agrega un cordón fruncido a la cintura.

Bautizado como Lotus, pertenece a la nueva colección de la firma ibicenca, y se encuentra a la venta en todas las tallas tanto en color blanco como negro por 579 euros a través de la tienda online de la marca. El citado vestido está confeccionado en un tejido blanco translúcido decorado con flores de colores fucsias, lilas y amarillas, y agrega un forro opaco hasta por encima de las rodillas para que las transparencias sean sutiles, elegantes y apropiadas para un evento de esta talla. Este estampado, que se encuentra presente en otras prendas de la misma diseñadora, recibe el nombre de Bonita y, a modo de curiosidad, Ana no ha sido la única celebrity en sucumbir a él.

Conexión con otras celebrities

La hija de Isabel Preysler, que completó el look con unas sandalias de tacón fino y tiras en el empeine en tono verde pistacho de Lodi, joyas de Rabat, y un bolso de mano en rafia, conectaba con otros rostros conocidos nacionales e internacionales gracias a este vestido. En las últimas semanas, han sido tres las celebrities que han lucido diseños de Charo Ruiz con este mismo estampado: Marta Lozano, Heidi Klum y Ana Obregón. Sin embargo, ellas tres se decantaron por el vestido Danny, que cuenta con el mismo print y una silueta similar pero es más fresquito ya que prescinde de las mangas y cuenta con escote corazón.