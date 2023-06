Recordamos el fabuloso look con el que la reina Letizia triunfó ante la OTAN hace un año

Hace exactamente un año, Madrid acogía la 32ª cumbre de la OTAN, que reunió a numerosos mandatarios internacionales en la capital, cita en la que los Reyes ejercieron de perfectos anfitriones junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El evento más destacado que tuvo lugar en este marco fue la cena ofrecida por sus Majestades en el Palacio Real, en la cual doña Letizia deslumbró con un original look de gala made in Spain y espectaculares piezas del joyero real.

Volúmenes y lazos

Unas horas después de haber asistido a un acto junto a Jill Biden en el que optó por un impecable traje blanco, la Reina cambió, tal y como requería la ocasión, de registro. Eso sí, en lugar de estrenar vestido, quiso volver a abogar por la sostenibilidad y recuperó de su armario un diseño que ya le habíamos visto en octubre de 2021, concretamente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Habiéndolo llevado en dos ocasiones tan señaladas, está claro que esta creación es muy especial para ella, y lo cierto es que ambas veces ha sido muy aplaudida por la crítica.

Accesorios que subliman el look

Se trata de un vestido de corte New Look, un diseño sin mangas de cuello a la caja, corte a la cintura y falda acampanada hasta los tobillos que incorpora un fino cinturón para realzar la figura y lazos en relieve a la altura de las caderas. Bautizado como Magna Magnolia, pertenece a la colección de Primavera/Verano 2022 de la firma española The 2nd Skin Co.

La Reina completó con sus salones de Manolo Blahnik, un par destalonado con tacón fino y detalles de PVC, y remató con impresionantes joyas de pasar: los pendientes de chatones, que se apreciaban a la perfección al haber recogido el cabello en un moño, y las pulseras gemelas. Estas últimas se tratan de dos piezas idénticas de oro blanco y diamantes que pertenecieron a Victoria Eugenia y cuyo origen está en una corona de Cartier que Alfonso XIII le entregó a esta como regalo de bodas.

La primera vez que lo vimos

Fue en octubre de 2021 cuando estrenó este diseño en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Lo combinó con las mismas joyas pero diferente calzado, ya que optó por unos salones clásicos en color negro.

