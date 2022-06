La Reina recupera su vestido 'New Look' con sello español en su cena con la OTAN La reina Letizia recicla el diseño que llevó en los últimos Premios Princesa de Asturias

Son varios los actos relacionados con la 32ª cumbre de la OTAN en los que hemos podido ver a doña Letizia. Concretamente, hasta ahora, la Reina ha participado en varios encuentros junto a la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, quien ha aprovechado su estancia en Madrid para hacer algunas compras y adquirir moda española, como unas alpargatas. En estas citas de la esposa de don Felipe VI con la estadounidense, hemos visto que ha apostado por looks muy acordes con sus gustos de moda más virales. Por un lado, estrenó un vestido de lunares en degradé con guiño flamenco que llevaba sello sevillano y, por otro, hizo un homenaje al icónico traje blanco que llevo en su pedida de mano con el Rey, por aquel entonces, príncipe de Asturias. Sin embargo, en esta noche durante una cena ofrecida por sus Majestades en el Palacio Real, su look ha sido muy diferente. Eso sí, ha apostado por moda española.

La Reina apuesta por reciclar

Para esta cena en el Palacio Real de Madrid, doña Letizia ha recuperado uno de sus vestidos más bonitos. En concreto, ha reciclado un diseño que lució en la entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2021. Con un corte New Look, se trata de una creación en tono negro de The 2nd Skin Co. que presenta cuerpo entallado y falda acampanada. Además, se realza al acompañarse de lazos en relieve a la altura de las caderas y definir la figura con un fino cinturón. En concreto, este modelo recibe el nombre de Magna Magnolia y pertenece a la colección de Primavera/Verano 2022 de este sello español.

Joyas de pasar y salones españoles

Para hacer que su look fuera aún más sublime, la Reina lo ha acompañado de sus pendientes de chatones que se podían admirar al decantarse por recoger su cabello en un moño. Otras joyas destacables de su estilismo han sido sus pulseras gemelas que pertenecieron también a Victoria Eugenia y cuyo origen está en una corona de Cartier que Alfonso XIII le entregó a esta como regalo de bodas.

Tampoco falta su anillo de Karen Hallam, regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y como calzado, se decantó por reciclar sus tacones de 10,5 centímetros de Manolo Blahnik, modelo Gotrianc. Los llevó por primera vez el 7 de marzo de 2019 y los ha recuperado en numerosas ocasiones.