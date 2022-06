Los detalles de la charla de la reina Letizia y Jill Biden en una sala de palacio nunca vista hasta ahora

Loading the player...

Cuando falta tan solo un día para la celebración de la 32ª cumbre de la OTAN, a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países aliados, la reina Letizia ha recibido a Jill Biden, primera dama de Estados Unidos. Una cita muy esperada que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. Pero no en el salón donde se celebran tradicionalmente las audiencias, sino en una dependencia hasta ahora no vista del palacio. Durante su charla, Jill ha hablado sobre sus nietas - Joe Biden tiene cinco: Natalie, Rober, Maisy, Finnegan y Naomi-, una mención a la que doña Letizia ha prestado mucha atención. Además, en su posterior visita a la la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Reina ha comentado cómo ha ido su encuentro. Te mostramos estos y otros detalles en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

-La reina Letizia recibe a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, antes de la cumbre de la OTAN