La reina Letizia estrena el pantalón cargo de 25 euros que arrasa entre las 'tiktokers'

La reina Letizia ha llegado ya a Cartagena de Indias (Colombia) para comenzar un nuevo viaje de cooperación en el que conocerá de primera mano el trabajo que realiza España para ayudar en el desarrollo de la zona. Ha sido recibida en el aeropuerto por la primera dama, un primer contacto en el que hemos podido comprobar que, como era de esperar, sus looks van a seguir la misma imagen que en sus anteriores visitas de este tipo, con prendas sencillas en tonos neutros que contrasten con el protocolario chaleco rojo y que no acaparen especial atención para poner el foco en lo verdaderamente importante, los actos a los que asiste. Sin embargo, esta vez no hemos podido evitar fijarnos en su nuevo pantalón, ya que se trata de un diseño asequible que conecta directamente con el armario de su hija Leonor.

Loading the player...

VER GALERÍA

Un look esperado pero con sorpresa

Como decíamos, no nos ha sorprendido en absoluto la elección de vestuario de doña Letizia para bajarse del avión, puesto que sigue la tónica habitual en estos actos. Ha recurrido a la prenda básica del armario por excelencia, la camisa blanca, y la ha combinado con un pantalón en tono arena y botines de suela track de Panama Jack, una mezcla armónica, discreta y perfecta para la ocasión. En esta ocasión, ha sido el pantalón el que ha acaparado nuestras miradas, ya que nos sonaba de algo puesto que, a pesar de que es la primera vez que lo lleva la reina, su hija Leonor lo tiene igual en otro color.

- La Reina estrena un vestido drapeado de la firma preferida por las 'millennials' españolas

VER GALERÍA

Un diseño viral que triunfa entre la generación Z

El modelo en cuestión se trata de un básico de fondo de armario con referencias militares que, como podemos comprobar, une generaciones, un diseño de tiro alto, silueta recta y doble bolsillo lateral que, tal y como cuentan desde la propia web de la marca, ¡se han hecho virales gracias a TikTok! Actualmente, se encuentran disponibles en seis colores diferentes por 25,95 euros, y ella ha optado por el color arena.

VER GALERÍA

Curiosamente, no es la primera royal que apuesta por este modelo, ya que su hija mayor, la princesa Leonor, lo tiene igual en crudo. En su caso, se lo vimos por primera vez durante la visita a Cadavedo con motivo de los premios princesa de Asturias el pasado octubre, y lo combinó con un jersey gustoso rosa y zapatillas deportivas blancas.