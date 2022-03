Mucho más que moda: lo que comunica doña Letizia con sus looks en los viajes de cooperación La ropa que elige la Reina, por sencilla que sea, puede transmitir mucho más de lo que parece en un principio

Ayer pasadas las nueva y media de la noche hora española, doña Letizia aterrizaba en Honduras con motivo de un viaje de cooperación que durará dos días, en el cual conocerá de cerca los daños ocasionados por las últimas tormentas tropicales en el país, así como el efecto de la crisis sanitaria internacional. Como es habitual en este tipo de programas humanitarios, la Reina ha apostado por un conjunto cómodo y discreto protagonizado por prendas básicas que anticipan una maleta de perfil bajo y prendas repetidas que no roben protagonismo a la importante labor cooperativa. De hecho, ya habíamos visto el look con el que llegó anoche, y es que precisamente fue el mismo que eligió para su recibimiento en el último viaje de este tipo, que tuvo lugar en Mozambique.

La moda para comunicar

Doña Letizia, muy implicada con causas sociales y labores de organizaciones como la Cruz Roja, ha viajado en varias ocasiones a regiones damnificadas por desastres naturales como es el caso esta vez de Honduras, que, junto con Guatemala, ha sufrido grandes daños recientemente por situaciones meteorológicas. Como decíamos, en este tipo de citas siempre busca la comodidad e intenta que sus elecciones de vestuario pasen a un segundo plano, por lo que desde sus primeros desplazamientos de cooperación hasta ahora ha ido simplificando progresivamente sus looks para conseguirlo, hasta el punto de que hoy solo se lleva prendas básicas y, casi siempre, repetidas.

A estas alturas es innegable el poder que tiene la moda -ya sea en su faceta más espectacular con vestidos de gala y grandes joyas como en la más minimalista- de comunicar mensajes sin necesidad de articular palabra. Desde siempre, figuras públicas como royals y políticos han recurrido a sus elecciones de vestuario para realizar homenajes, colar algún guiño y, por supuesto, transmitir lo que en ese momento sea más apropiado.

Una marcada estrategia

Un claro ejemplo de esto ha sido el armario de la Reina en 2020, y es que ha ido adaptándolo perfectamente a lo que cada situación requería. Durante el confinamiento, cuando asistía a las reuniones de manera telemática, optaba por reciclar blazers que combinaba con calzado plano en estilismos totalmente neutros, lo que aportanba una imagen de cercanía y continencia sin dejar de lado el estilo working. Posteriormente, en verano ella y el Rey protagonizaron una gira por España cuando la situación estaba algo mejor y se buscaba transmitir positividad, y en su maleta pudimos ver mucho más color y estampados, además de nuevas prendas asequibles y de diseño español para potenciar la industria textil de nuestro país. Sin embargo, desde el inicio del curso el pasado septiembre ha preferido no estrenar nada y regresar a la austeridad con conjuntos, eso sí, elegantes, acertados y muy fieles a su estilo. En este último look viaje, por lo tanto, acierta de pleno al abogar no solo por la discreción sino también al evitar lucir ropa nueva, cediendo todo el protagonismo a la causa humanitaria acentuada por la pandemia.

No se deja nada al azar

Al bajar del avión, la Reina ha lucido una sencilla camisa blanca con botones de carey perteneciente a Massimo Dutti bajo la que llevaba una camiseta de cuello redondo en el mismo tono. Como calzado, ha optado por unos botines de piel con suela track en tono marrón firmados por Panama Jack. Curiosamente, ya llevó estos dos diseños a su llegada a Mozambique en abril de 2019, cuando también remató con el habitual chaleco rojo de cooperación española. De esta manera tan sencilla y recurriendo únicamente a piezas básicas y atemporales, consigue apoyar la moda española, transmitir austeridad y poner el foco en lo realmente importante de la cita, y es que en muchas ocasiones la ropa habla mucho más de lo que parece en un primer momento, por lo que no se deja nada al azar.

La diferencia entre ambos looks reside en que, mientras que aquella vez optaba por unos pantalones rectos en color arena, ayer prefirió unos más entallados, eso sí, del mismo color. En ambas ocasiones prescindió de joyas, y no se puso ni pendientes ni su inseparable anillo dorado de Karen Hallam. También cambia de peinado, puesto que recoge su melena -que lleva bastante más larga que hace un año- en una coleta alta y ondulada.