La Reina cede el protagonismo a sus hijas y recupera por tercera vez su falda floral con anécdota Doña Letizia repite de nuevo look, mientras que tanto la Princesa como la Infanta estrenan vestidos estampados

Después de un puente de la Constitución atípico, en el que la Familia Real no celebró este señalado día como habían hecho anteriormente, los Reyes y sus hijas finalizan hoy la semana presidiendo una reunión del Patronado de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real de El Pardo. En esta cita, doña Letizia se ha mantenido fiel a la estrategia de no comprar nueva ropa ni accesorios que lleva siguiendo desde que comenzó el curso el pasado septiembre, y ha optado por recuperar varias prendas de su armario que ya habíamos visto anteriormente, cediendo de esta manera todo el protagonismo estilístico a la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes sí han estrenado. A pesar de tratarse de un look repetido, la Reina ha sabido darle una nueva vida y ha derrochado, como es habitual en ella, elegancia y sobriedad.

Toda una sorpresa

A pesar de que la agenda oficial decía que solo asistirían los Reyes a esta reunión, finalmente han estado acompañados de sus hijas. Esto ha sido una auténtica sorpresa para la prensa y los allí presentes puesto que no estaba anunciado, pero no es de extrañar que las niñas hayan asistido precisamente a este acto, puesto que era una reunión con una organización nombrada en honor de la princesa Leonor. De nuevo, la Reina ha apostado por mantener un perfil discreto, pero eso no significa que haya renunciado a su estilazo. Ha querido darle una nueva vida a la llamativa falda midi que estrenó en noviembre de 2019 en Sevilla y que ha lucido varias veces desde entonces.

Una prenda con anécdota

Este diseño, que recuperó en enero de 2020 combinado de una manera muy diferente y algo más cañera, generó numerosos titulares en su momento, puesto que se tardó semanas en identificarlo. Durante un tiempo, fue considerado como uno de los misterios del armario de la Reina, pero finalmente se desveló que era una prenda personalizada de Carolina Herrera, una de sus firmas preferidas. Se trata de una original falda trapecio a media pierna confeccionada en un tejido negro decorado con grandes motivos florales rojos y verdes. Las tres veces que se la hemos visto la ha combinado con su cinturón ancho de piel negra de Burberry, un accesorio que potencia las curvas gracias a su favorecedor efecto 'cintura de avispa'.

Complementos discretos

Hoy ha combinado su falda estampada con un sencillo jersey de punto fino en rojo, una pieza de cuello redondeado y manga corta firmada por Hugo Boss que ya habíamos visto anteriormente. Para rematar, se sube a unos stilettos negros similares a los de su hija Leonor, aunque los de la princesa cuentan con el tacón más bajo, y completa con una cartera de piel con remate dorado. Como pendientes, unos discretos brillantes que iluminan su rostro.