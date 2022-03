La Reina, fiel al poder rejuvenecedor de los básicos con su 'top' de microvolantes

En esta mañana de martes 17 de noviembre de 2020, doña Letizia ha acudido a una reunión de trabajo con UNICEF España en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid. Una cita en la que la Reina ha recurrido a su reiterada fórmula en los últimos meses de recuperar prendas y complementos que ya había llevado con anterioridad tras un verano en el que sorprendió con apuestas sin precedentes. Un compromiso muy acertado con dar una nueva vida a elecciones virales, como demostró el pasado lunes al reciclar de nuevo un conjunto estilizador y sobrio de Felipe Varela que había llevado durante los actos programados con motivo del Día de la Hispanidad de 2017. Sin embargo, acierta al innovar en la forma de combinar sus looks e incorporando potentes estrenos.

La reina Letizia confía en el poder de los básicos

Para esta reunión madrileña, doña Letizia ha jugado a equilibrar su imagen con básicos, pero entre los que incluye uno innovador que transforma su imagen en un estilo más juvenil. Esta elección rejuvenecedora es un top tipo jersey-camiseta con amplio escote a la caja y manga larga que se adorna en sus puños con microvolantes, un detalle muy moderno. Dado su color azul claro, también logra dar un efecto luminoso a su estilismo.

Estudiada elección, ya que se contrapone a otras piezas mucho más clásicas (no es la primera vez que recurre a este truco de estilo). Como contrapunto, la Reina recicla un pantalón sastre en color gris de Massimo Dutti (lo estrenó en 2017 y no es la primera vez que lo recupera), con pernera muy ancha y, curiosamente, bajo remangado, otro detalle con el que también innova. Lo acompaña de un abrigo a juego en tono y un calzado en un tono azul añil. Al recoger su melena en una coleta, uno de los peinados con los que ha renovado de look este año, permite que veamos mejor sus pendientes tipo botón. Otra joya presente en su estilismo es su inseparable anillo de Karen Hallam, un regalo de sus hijas.

No es la primera vez que doña Letizia confía en el poder de los básicos para rejuvenecer sus looks. Por ejemplo, la Reina recurrió a este truco de estilo en septiembre de 2018. En aquella ocasión durante unas audiencias en el Palacio de la Zarzuela, recicló una falda floral muy comentada. Sin embargo, rebajó el clasicismo de su elección gracias a un básico mucho más cómodo, un top en color azul grisaceo muy claro que presentaba botones en sus puños. Sin duda, una elección y un efecto muy favorecedor que tiene reflejo en su estilismo del día de hoy.