Los estrenos virales (y sin precedentes) de la Reina durante este verano

No es raro que doña Letizia sorprenda con inusuales apuestas con las que marca un antes y un después en su vestidor. Es más, en muchas de estas ocasiones, recurre a firmas españolas para actualizar su estilo con estas novedades que podrían definirse como 'históricas'. Convirtiéndose en virales, el acierto parece acompañarlas también y así ha quedado patente este verano, en el que la Reina nos ha saludado con 4 estrenos durante sus vacaciones en las Islas Baleares. De este cuarteto, salvo su elección con truco en color rojo, tres estaban teñidas en color blanco y, además, no tenían precedentes entre sus looks ya vistos bien porque llevaban el sello de firmas que nunca antes había llevado o porque transformaban su silueta con un patrón poco habitual en ella. A esto hay que añadir, la confirmación no solo de las alpargatas con cuña como su apuesta cómoda de temporada, sino de un nuevo sello en su calzador con el que despidió la primavera pero que se afianzó como un favorito durante los últimos meses.

La firma ibicenca predestinada a entrar en su vestidor

En su segunda visita conjunto junto a Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía (ambas han distanciado sus estilos durante este verano, definiendo dos personalidades diferentes), doña Letizia conoció el proyecto socioeducativo Naüm en el barrio palmensano de Son Roca y quiso definir su imagen con una prenda de Vintage Ibiza, firma que hasta la fecha no había llevado. Confianza para un nuevo sello en su armario con el que definió otro look de éxito, aplaudido por la crítica. Además, el diseño (un vestido camisero, en blanco, con calados y cinturón coordinado) parecía predestinado para ella porque se adaptaba perfectamente al estilo que más le gusta: elegante, definiendo cintura, en largo midi y en un color significativo que le ha acompañado en grandes momentos.

"Somos una firma muy consolidada en la isla de Ibiza, y que lo lleve la Reina es algo muy positivo para cualquier marca. Esto ha supuesto un incremento de ventas, sobre todo en nuestra página web. De hecho, el día que lo llevó fue una locura porque la web estuvo súper activa y el teléfono no paró de sonar", comentaron a HOLA.com los creadores de Vintage Ibiza, Jose Antonio Mari Schroder y Albert Serra Ramírez, sobre el 'efecto Letizia' que se ha notado tras haber llevado su vestido. Una propuesta de estilo mediterránea y adlib que combinó acertadamente con alpargatas de cuña en tono rosa empolvado y bolso de palma con correas de cuero marrón.

El vestido largo con el que cambió de estrategia

Su última cita vacacional en suelo balear fue visitar la isla de Ibiza. Allí, la Reina estrenó un vestido con el que cambió de estrategia, ya que optó por una creación de largo que casi cubría los pies, con lo que se despedía de su tan característico corte midi. Además, esta creación la firmaba Charo Ruiz, un sello que tampoco nunca antes había llevado. Las características de este estreno sin precedentes por su procedencia son que está confeccionado en guipur, muestra bandas de corchet estratégicamente dispuestas para marcar la silueta, escote en V tanto frontal como en la espalda y volantes que recorren los hombros y el pecho. Bautizado con el nombre de modelo Aida, tiene un valor de 549 euros; y lo combinó también con alpargatas de cuña y bolso tipo de cesto en palma y cuero marrón.

La Reina encuentra una favorecedora nueva silueta

Doña Letizia se caracteriza por apostar por looks que se entallan en su cintura bien con prendas de una sola pieza o por conjunto con los que generar ese corte con efecto fit, véase, por ejemplo, el resultado que tiene cada vez que luce unos pantalones culotte. Sin embargo, durante su visita a la isla de Menorca el pasado 13 de agosto, la Reina decidió arriesgar con un nuevo estilo a través de un vestido entallado en su pecho, pero que recuperaba un volumen oversize en corte imperio (incluso, podría definirse como baby doll). Elección inusual, pero con la que se veía muy favorecida. En esta ocasión, fichó esta propuesta en Uterqüe, un sello en el que ya ha confiado en varias ocasiones para llevar sus prendas o complementos.

Sus alpargatas riojanas que se han convertido en un imprescindible

La alpargatas con cuña han sido el calzado favorito de la reina Letizia para complementar sus estilismos durante los últimos cuatro meses, aproximadamente. Las ha llevado en casi todos sus looks de temporada, con lo que ha evitado de este modo sus altos tacones, pero con el mismo efecto estilizador. Sin embargo, la gran novedad que le ha acompañado ha sido el estreno de una firma que nunca antes llevado y la confianza en este sello para lucir varios de sus modelos e, incluso, no parar de reciclarlos. Hablamos de Macarena Shoes, marca riojana que llevó por primera vez el 19 de junio a las puertas de inaugurar la temporada de verano.

"Desde que la Reina se ha puesto nuestros modelos hemos notado un aumento en las ventas. De hecho, los cuatro modelos que se ha quedado se han agotado a los pocos días. Vamos a reponerlos próximamente porque las clientas nos lo están pidiendo. También hemos notado un aumento de seguidores en redes sociales [...] Llevamos tiempo vendiendo fuera de España a todo el mundo a través de nuestra página web. Gracias a la repercusión mediática de la reina estamos enviamos más pares a Latinoamérica. Muchas clientas de allí nos han escrito a raíz de ello", precisaron a HOLA.com las creadoras de este calzado, un imprescindible ya en el vestidor de doña Letizia.

