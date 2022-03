La Reina cambia de estrategia en Ibiza con su vestido largo y estrena diseñadora

Cuenta atrás para el fin de las vacaciones de verano de los reyes de España en las Islas Baleares, que, en este 2020, no han contado con el tradicional posado en familia desde los jardines del Palacio de Marivent. Una oportunidad en la que doña Letizia nos mostraba grandes elecciones de moda para su imagen estival que nadie olvida pasados los años. Sin embargo, en su defecto, nos está sorprendiendo con una maleta de viaje donde no faltan estrenos sin precedentes, como su vestido ibicenco o un diseño de silueta oversize poco habitual en ella, y la confirmación de las alpargatas de cuña y los bolsos artesanales como sus imprescindibles de la temporada. Su última cita vacacional ha sido visitar la isla de Ibiza, tras lo cual volverá junto a Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a Madrid. Desde suelo pitiuso, nos ha regalado otro lookazo en color blanco (esta vez largo y no midi); y que incorpora una novedad más a su vestidor, la firma de Charo Ruiz.

Doña Letizia, la Reina que triunfa con sus looks de vacaciones en Mallorca

Ibiza, última visita oficial antes de volver a Madrid

La agenda de los Reyes en Ibiza comienza esta tarde con un tour guiado por el Museo y la Necrópolis de Puig des Molins. Posteriormente, se trasladarán a Sant Antoni para conocer la actividad pesquera desde el muelle de los Pescadores, además recorrerán el paseo marítimo y las calles de esta zona que recoge uno de los núcleos turísticos más activos de la isla. Para tal ocasión, no ha podido elegir mejor, pues ha definido su imagen con un look que hace un guiño a la moda adlib tan característica de las Pitiusas. Como pieza central de su estilismo, la Reina ha elegido un vestido largo en color blanco. Un diseño que es nuevo en su armario y que le sienta especialmente bien.

Charo Ruiz debuta en el vestidor de la Reina

Con un largo que casi cubre sus pies, se trata de una creación (bautizado con el nombre de modelo Aida, 549 euros) en guipur con escote en V tanto frontal como en la espalda, que se realza con volantes que recorren los hombros y el pecho. Además, se adorna con bandas de crochet estratégicas que marcan la silueta. Una apuesta sin precedentes en su vestidor, pues lo firma Charo Ruiz, diseñadora referente de la moda adlib que no había vestido aún a doña Letizia hasta la fecha.

Como calzado, doña Letizia ha apostado sobre seguro al decantarse por unas alpargatas con cuña. Es un calzado con el que se consigue ser más alta, pero de forma mucho más cómoda que con unos finos tacones. Es esta ocasión, rescata la que ya se están convirtiendo en una de sus favoritas dada las veces que las ha reciclado desde su estrenó con vestido de Zara en las Islas Canarias el pasado mes de junio, el modelo Alba50 en color crudo y puntera en contraste de Macarena Shoes. Como bolso, se decanta por un capazo en palma con correa y asas de cuero marrón. Por último, culmina su look con sus pendientes de aro con forma de bambú, los que más ha llevado este verano; su anillo de Karen Hallam y un abanico para soportar las altas temperaturas.