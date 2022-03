Lo que no sabías sobre el vestido ibicenco que enamoró a la Reina: hablamos con sus creadores Desde Vintage Ibiza, nos cuentan cómo llegó el diseño a palacio y qué repercusión ha tenido que doña Letizia lo llevara

En estos últimos meses durante su gira autonómica por España o sus citas programadas en su periodo vacacional en Mallorca, la Reina ha conseguido con sus looks que su imagen se transforme gracias a la incorporación de nuevos estilos y nuevas firmas. Tras confirmar cuál es su nueva marca favorita con la que ha actualizado su colección de alpargatas con cuña (un calzado cómodo tan favorecedor como unos tacones), doña Letizia nos mostró en el barrio palmensano de Son Roca su estilismo más veraniego al estrenar un vestido blanco con calados y encaje floral que no tenía precedentes. Y es que esta creación pertenece a las colecciones de Vintage Ibiza, sello que hasta la fecha no había llevado.

La Reina triunfa con su look más veraniego: vestido ibicenco, alpargatas y capazo

Con sede en el pueblo ibicenco de San Jorge, esta firma (su primera colección se presentó en 2008 bajo el nombre comercial de Ibiza Habitat, aunque se rebautizó la compañía en 2011 con el nombre actual) se ha convertido en todo un referente de la moda mediterránea y adlib. Un éxito tras el que se encuentran sus creadores, Jose Antonio Mari Schroder y Albert Serra Ramírez. Con este último, HOLA.com ha tenido la oportunidad de hablar y conocer mejor cómo fue el flechazo de la reina Letizia con su nuevo vestido blanco camisero y qué repercusión ha tenido que lo llevara. Además, descubrimos si es posible que vuelve a lucir otros diseños de la marca.

Para ser más exactos, ¿cómo definiríais el nuevo vestido de la Reina que llevó durante su visita a Son Roca? ¿Apropiado para la ocasión?

Es un vestido camisero de largo midi, con manga corta y confeccionado en tela de 100% algodon batista perforada con bordado suizo de dibujo floral de la colección ADLIB. Un look sofisticado con inspiración mediterránea que se presta perfectamente para la ocasión, un acto público de día, en el exterior en pleno mes de agosto.

¿Por qué crees que la Reina ha elegido este diseño, un gran éxito de este verano?

Creo que para definir un estilo propio que refleja la vida mediterránea, frescura, naturalidad, sencillez... pero con elegancia y estilo. Los pequeños detalles, calidad del tejido y el buen patronaje son los puntos claves de este vestido.

¿Fue una sorpresa ver que lo llevaba o ya sabíais que luciría esta creación tan veraniega?

Fue una sorpresa. Sabíamos que lo había adquirido, pero no sabíamos en qué ocasión se lo iba a poner.

¿Sabes quién y cómo se adquirió el diseño? ¿Fue hace mucho?

Hace una semana, nos contactaron de palacio, diciéndonos que su Majestad se había interesado por unos vestido nuestros. Entonces, me encargué personalmente de ir a Madrid y le llevé diferentes modelos para que se los probara.

¿Tiene algún otro diseño vuestro en los vestidores de palacio?

Sí, le llevamos 8 modelos para que se probara y se los quedó.

¿Qué creéis que supondrá en términos de negocio que la Reina confíe en Vintage Ibiza?

Somos una firma muy consolidada en la isla de Ibiza, y que lo lleve la Reina es algo muy positivo para cualquier marca. Esto ha supuesto un incremento de ventas, sobre todo en nuestra página web. De hecho, el día que lo llevó fue una locura porque la web estuvo súper activa y el teléfono no paró de sonar.

¿Es posible que algún rostro conocido lleve este diseño y conecte con el estilo de la Reina?

No sabemos, pero que en nuestras tiendas de Ibiza contamos con mucha clientela famosa. Además, ha sido un vestido que se ha convertido en éxito de ventas y no dudamos que más de una persona conocida lo haya adquirido o lo compre en los próximos dias.

