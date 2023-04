El año de Marta Ortega como presidenta de Inditex: del éxito en las cifras a la imagen de lujo de Zara

"Siempre estaré donde la empresa más me necesite". Esta frase que publicaba el 31 de agosto de 2021 The Wall Street Journal la había pronunciado Marta Ortega. Era la primera entrevista que la hija de Amancio Ortega daba a los medios y la primera señal del cambio que iba a acontecer meses después. En ella habla sobre su visión de futuro de la compañía pero, sobre todo, de Zara. Solo unos meses después, a finales de noviembre, Inditex comunicaba una de sus decisiones más relevantes (y esperadas) de los últimos años, el nombramiento de Marta Ortega como presidenta del grupo que se haría efectivo el 1 de abril de 2022, hace justo un año. 365 días de grandes apuestas y muchos cambios de los que acaba de hacer balance.

VER GALERÍA

- Marta Ortega desvela detalles familiares en su primer aniversario como presidenta de Inditex

Un año de éxitos

Hace solo unas semanas, Inditex compartía los datos económicos de 2022. Eran un éxito absoluto. El grupo, que está compuesto por siete marcas (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home), cerró el año con un beneficio de 4.130 millones de euros. Sus ventas, que equivalen a algo más de cien millones de prendas cada año, se habían incrementado un 17,5% respecto al año anterior. Y todo en un ejercicio agitado por la guerra de Ucrania y la volatilidad de los mercados, un momento convulso y lleno de incertidumbre. "El éxito comercial proviene, creo, del enfoque en los pequeños detalles por parte de cada persona de la empresa", explicaba Marta Ortega al diario económico Financial Times.

La energía de la empresaria está (y ha estado en los últimos años) en el producto y en la imagen de marca de Zara. Ya en 2018 creó Zara SRPLS, una línea con identidad propia y diseños de inspiración militar que siempre ha sido considerada como su 'niña bonita'. También empezó a colaborar con algunos de los fotógrafos, estilistas y directores más famosos de la industria, desde Steven Meisel hasta Mario Sorrenti. Pero ese solo era el preámbulo de lo que vendría.

VER GALERÍA

A lo largo de 2022, Zara ha alcanzado, a nivel de imagen, los estándares de una firma de lujo. Iryna Shayk, Kate Moss, Lila Moss o Iris Law han sido algunas de las modelos que han posado con las colecciones que el gigante de Inditex ha ido lanzando al mercado. Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, diseñó para la firma una colección de prendas y accesorios —todos los imprescindibles que llevarías en la maleta para vestir bien— que se presentó durante Paris Fashion Week. Zara se alió con Good America, la firma de denim que capitanean Khloe Kardashian y su socia, Emma Grede, para lanzar una colección cápsula de siete modelos. Elie Top, que trabajó con Yves Saint Laurent y Lanvin antes de fundar su propia firma de joyería, creó con la marca gallega una colección de piezas inspiradas en la naturaleza. Por no hablar de la colección limitada que el diseñador estadounidense Narciso Rodríguez creó para Zara y entre cuyas prendas estaba el vestido blanco que la empresaria llevó cuando asumió, oficialmente, su cargo como presidenta. Y todo ello presentado con trabajos de algunos de los mejores fotógrafos de moda del momento.

Una estrategia que podría parecer bien trazada pero que, tal como asegura Marta Ortega en la entrevista, no forma parte de un gran plan de expansión. "Puede parecer que no es posible, en una empresa tan grande, que no planifiquemos una gran estrategia. Más bien me guío por el sentimiento y trato de juzgar las cosas de manera más intuitiva".

VER GALERÍA

Hacia una moda más sostenible

Zara siempre ha sido considerada la precursora del fast fashion, esa moda rápida que cambió nuestra forma de vestir. Sin embargo, la presidenta de Inditex quiere alejarse de esa etiqueta. "La moda rápida sugiere dejar de lado la calidad, que es completamente lo contrario de lo que buscamos", explicaba, y añadía que ellos no se reconocen "en eso que llaman fast fashion". Marta Ortega justificaba esta respuesta explicando que esta etiqueta trae a la mente montañas de artículos sin vender y ropa de mala calidad a un precio muy barato. "Eso no puede estar más lejos de lo que hacemos", añadía. Tal vez por eso no sorprende que la compañía también esté llevando a cabo estrategias para ser más sostenibles.

VER GALERÍA

Una de las más llamativas la anunciaban el pasado mes de octubre: Zara Pre-Owned. Una plataforma integrada en su tienda online y en su aplicación móvil en la que ofrecen a los clientes la opción de reparar, revender o donar sus prendas ya utilizadas. Un importante gesto con el que, como explicaban desde la propia firma, contribuyen a la reducción de residuos. "Es una acción más que se enmarca en el enfoque de sostenibilidad de Inditex y su compromiso de avanzar hacia un modelo de economía circular, que engloba todas las fases de su actividad, desde el diseño del producto hasta la gestión de las tiendas, así como fabricación, logística y oficinas", explicaban en un comunicado.

La estrategia, que empezó a introducirse en noviembre en Reino Unido y que en los próximos meses llegará a Francia y Alemania, todavía no tiene fecha en España. Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, explicaba en la rueda de prensa de la presentación de sus resultados anuales de la compañía que, en breve, estarán en condiciones de introducir este servicio en nuestro país.

VER GALERÍA

- Marta Ortega: cuando la presidenta es la mejor embajadora de la marca

Su ascenso a la presidencia

No se conocen demasiados detalles sobre la infancia de Marta Ortega. En la entrevista que concedió a The Wall Street Journal, revelaba que, de niña, no era consciente del imperio que había creado su padre; solo tenía claro se dedicaba al negocio de la moda, que viajaba mucho y que su madre la vestía todo el tiempo con ropa de Zara. Lo que sí había trascendido es que después de graduarse en Empresariales en la European Business School de Londres empezó a trabajar en una de las tiendas del gigante de Inditex, en la de King's Road, ubicada en la capital británica. Su padre quería que conociera cómo funcionaba el negocio y para hacerlo de verdad había que empezar "en el corazón de la compañía", el punto de venta. De la primera gran experiencia en Zara de Marta Ortega, cuando fue dependienta, han pasado 16 años.

Trabajó en los departamentos de finanzas, contabilidad y análisis de ventas. Más tarde estuvo en las oficinas de diseño de Londres, París y Shanghai. Era importante verlo todo. Después no tuvo un cargo específico en la compañía, sino que su trabajo en los últimos años había estado centrado en la supervisión del departamento de diseño de moda de mujer, donde colaboraba mano a mano con la responsable de la colección, Beatriz Padín. También en el desarrollo de la imagen de marca. Pero conocía las entrañas de Inditex, algo que ya dejó claro Pablo Isla, el anterior presidente, durante la presentación de los resultados anuales a mediados de marzo de 2022. Y que parece haberse ratificado con los resultados obtenidos en su primer año como presidenta del grupo.

VER GALERÍA

Marta Ortega, mecenas y embajadora

Dos meses después de que el diseñador israelí Alber Elbaz, conocido por su trabajo como director creativo de Lanvin, falleciera, Marta Ortega editó un libro conmemorativo en el que incluyó homenajes de periodistas expertos en moda, imágenes del creativo trabajando y un ensayo escrito por la presidenta de Inditex. En diciembre de 2021, la empresaria inauguró en A Coruña la exposición Untold Stories, en la que se exponía parte del trabajo de Peter Lindbergh. El fotógrafo polaco, que falleció en septiembre de 2019, fue uno de los grandes retratistas de las tops de los 90, amigo de la hija de Amancio Ortega y autor, entre otras muchas, de las fotografías de su boda con Carlos Torretta. Una muestra que visitaron Naomi Campbell, Pierpaolo Piccioli y David Chipperfield, entre otros.

VER GALERÍA

Esa pasión por el mundo del arte y de la fotografía llevó a Marta Ortega a inaugurar el pasado mes de noviembre, también en su ciudad natal, Steven Meisel 1993, a year in photographs. Una muestra en la que se recorre el trabajo que el fotógrafo neoyorquino realizó en ese año, un momento clave en su carrera. Karen Elson, Coco Rocha, Alfonso de Borbón, Amber Valletta, Mateo Bou, Benjamin Lindbergh (hijo de Peter Lindbergh), el pintor Antonio Murado o Marisa Berenson fueron solo algunas de las personalidades que acudieron a la inauguración.

Acciones que, aunque no están directamente relacionadas con la imagen de la compañía, sí dan algunas pistas del papel público que Marta Ortega quiere asumir en los próximos años. Y es que, al contrario que su padre, que durante toda su vida empresarial ha tratado de mantener un perfil bajo y alejarse de los focos, la presidenta de Inditex se muestra algo más cómoda frente a los medios de comunicación. Eso sí, sin caer en excesos, con palabras medidas y apariciones públicas contadas. Y siempre convertida en la mejor embajadora de Zara.

VER GALERÍA

- De Marta Ortega a Ana Botín, un retrato personal y cercano de las cuatro 'reinas' del IBEX 35