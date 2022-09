Zara se alía con el diseñador Elie Top y lanzan una cápsula de joyas inspiradas en la naturaleza

Muchas cosas han cambiado desde que la empresaria Marta Ortega se alzó hace meses con la batuta de direcciónn de Inditex. No hay semana que su marca más conocida no nos sorprenda con novedades que terminan viralizándose. Todo comenzó, además de con lanzamientos de prendas de invitadas exclusiva, con la colaboración junto a una hermana del clan Kardashian, la cápsula de cerámica con la fábrica granadina Fajalauza, y la aparición de Kate Moss posando para una línea muy especial. Ahora Zara vuelve a conquistar los titulares con una nueva y preciosa alianza marcada por las joyas artesanas.

Que un diseñador se inspire en la naturaleza no es nada nuevo, pero la bonita historia que hay tras el delicado trabajo de la línea de bisutería, disponible a partir del 26 de septiembre en tiendas seleccionadas y online, esconde una especial relación con los campos de flores y los insectos. En esta ocasión han fichado a Elie Top, uno de los artistas más reconocidos del panorama que aporta al templo de la moda español una visión que aúna la tradición con la innovación en sus impresionantes y ya reconocidas piezas gracias a ese aire barroco cargado de simbolismo futurista, con líneas fuertes y volúmenes sólidos.

Pero, ¿quién hay detrás de este poderoso nombre que ha conquistado al equipo creativo de Zara? El artista nacido en Francia en 1976, finalizó sus estudios universarios en la Chambre Syndicale de la Couture parisina en 1997, siguió aprendiendo el oficio del diseño mano a mano con los genios Yves Saint Laurent y Alber Elbaz, más tarde consolidó su don en la casa Lanvin durante años creando la línea de joyas, hasta que fundó su marca homónima en 2015.

La inspiración tras la colección

Su estilo tan personal y diferencial se cuela en las novedades de nuestra marca de cabecera, quien cada día más apuesta por mentes creativas que se salgan de lo común. En este caso nos encontramos con una pequeña cápsula de bisutería inspirada, como decíamos anteriormente, en los extensos y fotogénicos campos de girasoles que con su movimiento siguen el transcurso del sol. Según cuenta su autor, el hilo conductor de este proyecto que puedes añadir hoy mismo a tu tocador, es una preciosa historia entre el vuelo de una abeja que va recolectando el néctar de las flores y el destello brillante que deja a su paso, creando una imagen inédita reflejada en sus anillos XL, colgantes, pulseras, brazaletes, pendientes largos, e incluso cinturones joya.

Con diseños únicos que recrean la silueta de los girasoles en todo su esplendor en un amarillo dorado, la abeja y el rastro de su vuelo a partir de apliques brillantes, no necesitarás nada más para triunfar. Así que si quieres cambiar por completo el registro de tu look y no sabes cómo hacerlo, en esta línea encontrarás todo lo que necesitas, incluso puedes invertir en ellas para estrenar en una fiesta especial como una boda, graduación o en Navidad, te prometemos que serás la más original de tus amigas.