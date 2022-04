Vuelve la colección SRPLS de Zara, la favorita de Marta Ortega

El pasado 1 de abril, Marta Ortega debutaba como presidenta de Inditex, relevando a Pablo Isla, quien había ocupado el cargo desde que Amancio Ortega se lo cediera en 2011. Sin embargo, la hija del fundador del inmenso grupo de moda gallego llevaba años trabajando con ellos, y su influencia era notable incluso en las colecciones que Zara lanzaba a la calle. En concreto, hay una línea que refleja a más no poder su estilo personal, la colección SRPLS, que vio la luz por primera vez en 2018. Desde entonces, han sido ocho las temporadas en las que Zara ha plasmado la forma de vestir práctica, minimalista y en tonos army de Marta en estas propuestas de edición limitada que, hoy, llegan de nuevo a las tiendas... y que seguro estrenará muy pronto la heredera de Amancio Ortega.

La colección de primavera/verano más esperadas

Las fans del estilo de Marta Ortega están hoy de enhorabuena, pues Zara acaba de lanzar su línea SRPLS, que esta temporada trata de "crear el fondo de armario definitivo – un nuevo tipo de uniforme – que enfatiza la comodidad, la

ligereza y el look monocromático, y, en el cual, todas las piezas encajan unas con otras de una manera natural y fácil", explican desde la firma. Como en propuestas anteriores, la meta es convertir las prendas funcionales en tendencia -como todo lo que toca Zara- y, para ello, reinterpretan algunos de los básicos de la temporada que también forman parte del armario de Marta. Por ejemplo, estos looks con los que imaginamos a la empresaria.

El vestido camisero que soluciona el verano

Los vestidos camiseros en tejidos naturales como lino o algodón aparecen cada verano en el armario de Marta, y también se han colado en la nueva colección de Zara. Además de este modelo corto con capucha confeccionado en cupro (79,95 euros), la línea incluye otras opciones largas en azul y beige que perfectamente podría estrenar en los torneos de hípica a los que suele asistir. ¿Lo quieres? Ten claro que será una buena inversión porque se trata de un estilo que puedes llevar al trabajo, en vacaciones... e incluso en una noche especial, si cambias las sandalias romanas de la imagen (169 euros) por unas de tacón.

Un look para todos los fines de semana

Los suéteres de punto y los pantalones amplios también son distintivos del vestido de Marta Ortega y no faltan en ninguna colección SRPLS. Esta temporada, encontramos varias reinterpretaciones de ambas piezas, en tonos azules, verdes y beiges, que encajan entre sí. Porque de eso se trata precisamente, en esta línea pero también en tu propio armario, de tener pocas prendas pero fáciles de combinar para, así, crear tantos looks distintos como quepan en tu imaginación.

El vestido de invitada más especial

Si hay algo en lo que Marta Ortega es toda una experta es en sorprender con sus looks de invitada, en los que suele apostar por vestidos amplios y en tejidos tan poco habituales como el punto. Así lo hizo, por ejemplo, en la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot hace solo unas semanas con un diseño naranja. Y de cara a las celebraciones estivales, hay un modelo de SRPLS que podría tener el mismo papel, este vestido patchwork en azules y marrones con silueta kaftan que ya está disponible por 89,90 euros. Cambia las sandalias planas por tacones, añade unas joyas doradas... y estarás guapísima (y original) en tu próxima boda.

Un día en la oficina

No imaginamos cómo será un día en los altos despachos de Inditex, pero lo que sí podemos suponer es el look que llevaría su presidenta (o el que quisiéramos llevar nosotras cualquier día de oficina, más bien). En el catálogo de la colección hemos encontrado el estilismo ideal para un día de trabajo: un suéter verde deep teal con cut outs en el cuello (¿quién dijo que las aberturas de tendencia no podían ser elegantes?) combinado con un pantalón palazzo beige de algodón 100%. Si quieres recrear el look, puedes comprar cada prenda por 69,95 euros, precio medio de esta colección que es una de las más exclusivas de la firma.