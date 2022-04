Marta Ortega: cuando la presidenta es la mejor embajadora de la marca

El pasado 30 de noviembre Inditex anunciaba una de las noticias más relevantes (y, a la vez, esperada) de los últimos años: el nombramiento de Marta Ortega como presidenta. La hija del fundador de la compañía lleva años ligada a la empresa de su padre establecida como una de las piezas fundamentales, por lo que este movimiento no era de extrañar. Hoy, 1 de abril, toma posesión del cargo, sustituyendo a Pablo Isla, quien ha ocupado este cargo la última década. Con este y otros cambios en la cúpula, el gigante gallego cambia de estrategia, pero lo que es seguro es que Marta seguirá siendo la mejor representante de sus firmas. A pesar de su discreción, los últimos quince años, en los que ha trabajado junto a Amancio Ortega, ha conseguido llevar la moda asequible a los lugares más exclusivos del mundo, y ha sabido adelantarse a las tendencias antes de que arrasaran. Analizamos este fenómeno que ha causado interés internacionalmente.

No solo embajadora, sino precursora

Siempre hemos afirmado que Marta Ortega es la gran embajadora de Inditex, pero realmente es mucho más que eso. No solo visibiliza la ropa de sus tiendas, nos da ideas de cómo combinarla o consigue agotarlas como ocurre con las influencers (que también, por supuesto), sino que tiene una visión muy crítica de las tendencias que van a arrasar las temporadas siguientes y es capaz de adelantarse a ellas. Podemos afirmar, por lo tanto, que no es mensajera de la moda sino precursora. De hecho, hemos visto en numerosas ocasiones cómo ha lucido antes que nadie una prenda que, de primeras, nos parecía incluso pasada de moda, como los pantalones cargo, y, al poco tiempo, no solo Inditex sino numerosas empresas de fast fashion han copiado la estrategia, llegando a crear un auténtico fenómeno de ventas en torno a algo que Marta llevó primero.

Experta en crear looks virales

Uno de los grandes logros de Marta ha sido el de normalizar totalmente el hecho de vestir de marcas asequibles -especialmente Zara pero también Massimo Dutti o Uterqüe- en todo tipo de eventos, incluidos los más selectos y las grandes semanas de la moda del mundo. De hecho, algo que hace con maestría es combinar ropa de fast fashion con los accesorios más exclusivos del momento, como sus adoradas gafas de sol de Celine o su colección de bolsos de Hermès. Al apostar por estas mezclas en las grandes fiestas de la industria, pone sus diseños asequibles en el punto de mira, convirtiéndolos en objeto de deseo no solo para el público general sino también para celebrities y expertas en moda.

Ejemplo de ello es, sin duda, el inolvidable vestido blanco de escote halter cuajado de flecos perteneciente a Zara que escogió para el desfile de Valentino en el año 2018. A pesar de que, fiel a su característica discreción, no posó ante los medios, no le hizo falta, puesto que algunos de los asistentes captaron con sus móviles el look, que no tardó en generar numerosos comentarios y convertirse en todo un hit de ventas al que sucumbieron millones de mujeres en todo el mundo, hasta el punto de que la firma lo ha reeditado en numerosas ocasiones para aprovechar el tirón que, una vez más, comenzó Marta.

Su legado en Zara

Los últimos años, Marta ha estado trabajando directamente en la imagen de marca de Zara (área que no abandonará pese a adquirir nuevas responsabilidades), y bajo su liderazgo se ha colaborado con algunos de los fotógrafos, estilistas, directores y productores más famosos de la industria, desde Steven Meisel hasta Mario Sorrenti, Karl Templer o Fabien Baron, figuras que han conseguido aportar una estética mucho más artística e incluso cinematográfica a la marca, demostrando que las campañas de moda asequible también pueden estar muy cuidadas. Los últimos fichajes de la firma, que incluyen a la creativa influencer Marta Sierra o el actor de Euphoria Angus Cloud dejan claro que los próximos movimientos de la compañía pasan por aunar estas cuidadas producciones con rostros de la generación Z para llegar a un público más joven sin renunciar a su identidad.

También responsabilidad de la empresaria han sido los lanzamientos de nuevas colecciones premium, como Charlotte Gainsbourg by Zara, o líneas con identidad propia, como Zara SRPLS y sus diseños de inspiración militar. Precisamente esta última, que lleva ya varios 'drops' lanzados en los últimos años, es conocida como 'la niña bonita' de Marta, tanto por el mimo que se le puso en su lanzamiento, creando una gran expectación con una misteriosa cuenta atrás en la web de la firma, como por ser la que realmente mejor representa su estilo para el día a día, y es que no son pocas las veces en las que ha lucido sus prendas.

El reflejo de su personalidad en las colecciones

Además de las citadas colecciones en las que tanto ha trabajado estos últimos años, existen otros detalles que revelan algunos de los gustos personales de Marta en las propuestas de Inditex. Zara, por ejemplo, se ha atrevido a ir un paso más allá de la moda y ha incluido en ocasiones productos como cámaras de fotos o piezas de cerámica a juego con camisetas.