Zara lanza su colección más arriesgada... ¿inspirada en Marta Ortega?

A estas alturas, nadie duda de que hablar de Zara es hacerlo de éxito absoluto, y es que el buque insignia de Inditex ha logrado conquistar a miles de millones de mujeres en todo el mundo, incluyendo a las celebrities y royals más elegantes. Temporada tras temporada consigue crear prendas virales que acaban siendo absolutos éxitos de ventas, como la chaqueta de punto que llevó Chiara Ferragni y que ahora deseamos todas. Una de sus estrategias principales es la de estar constantemente reinventándose y buscando nuevas vías de conquistar las redes, ya sea recuperando best sellers como los pantalones de cuero que Kate Moss ya lució en 2003 o rompiendo los esquemas de sus seguidoras al innovar con piezas nunca vistas. En los últimos días, la firma ha anunciado su última apuesta, una colección que se ha convertido en la más inesperada y arriesgada que hemos visto entre las propuestas de Zara los últimos años y que, sin duda, enamorará a Marta Ortega.

El proyecto más artístico

La influencia de la hija de Amancio Ortega en las propuestas de la empresa es innegable, y es que es una de las figuras más relevantes en Inditex. Por eso, no nos sorprendería en absoluto que lo nuevo de Zara fuera una idea suya y, si no lo es, estamos seguras de que le va a enamorar por completo, puesto que la marca ha ido un paso más allá para afianzar la relación entre moda y arte. No es ningún secreto que a Marta le encantan ambas industrias, y hemos podido ver en varias ocasiones cómo disfruta de sus visitas a ARCOmadrid, la emblemática feria de arte contemporáneo de Madrid. Bajo el nombre de Pottery, que se traduce literalmente como cerámica, se han puesto a la venta una serie de jarrones y vasijas que cuentan con camisetas, vestidos o sudaderas a juego.

Conjuntos inesperados

Desde la marca se han aliado con varias artesanas especializadas en cerámica, como Jade Paton o Jessica Hans, quienes han diseñado varias piezas que se presentan en la web con prendas a juego. Esta propuesta resulta del todo atrevida puesto que no es habitual que tiendas asequibles especializadas totalmente en moda diversifiquen con algo tan rompedor, y más teniendo en cuenta que Zara tiene su propia tienda de decoración aparte, Zara Home.

Sin embargo, esta curiosa idea ha conseguido su propósito de crear impacto y revolucionar las redes, y ha logrado generar numerosos comentarios. "¿Por qué de repente hay jarrones entre los abrigos de Zara?", "¿Qué es eso de Zara Pottery?", "¡Qué pasada lo de Pottery!" han sido algunos de los comentarios que han podido leerse en las últimas horas. ¿Se tratará de una alianza puntual o se pondrá realmente de moda el hecho de combinar tu look con la decoración de tu casa?

