¿Convertirse en la invitada perfecta con pantalones de Zara? Amelia Bono supera el reto de estilo

Para Amelia Bono, este miércoles no ha sido uno más, ya que celebraba en familia la primera comunión de su hijo Manuel. Un momento especial que ha compartido también con sus seguidores al subir algunos de los momentos más especiales del día así como los detalles de su estilismo. Y es que teniendo en cuenta el respiro de temperaturas que está dando el entretiempo, no nos extraña que la empresaria haya aprovechado los últimos días con temperaturas suaves para crear una combinación de invitada perfecta para esta época del año. Aunque lo que realmente nos ha convencido es que su estrategia ha sido la de elevar un pantalón de inspiración working a la categoría de lookazo utilizando los complementos. De esa manera, la prenda firmada por Zara -una de sus marcas predilectas- ha sido la verdadera estrella de la composición.

El pantalón de tiro alto es una gran opción si buscamos un básico versátil. No solo cuesta 29,95 euros -una cifra al alcance de cualquier bolsillo-, sino que es capaz de cambiar por completo su personalidad en función del resto de prendas que se añadan a la mezcla. Esto significa que podemos llevarlo tanto a una ceremonia como lucirlo en el día a día. La prueba la tiene la propia Amelia, quien encontró un estilismo ideal para el gran día de su pequeño simplemente agregando una blusa blanca de mangas abullonadas y cintura fruncida estilo corsé. Los elegantes botones dorados se comportaban a modo de joyas como hilo conductor de otros complementos en el mismo color.

Accesorios de lujo

Una invitación que Amelia Bono no rechazó al optar por un bolsito rígido metalizado, un modelo que llevaba colgado del hombro y que llevaba diferentes motivos geométricos a contraste. También los pendientes sumaron puntos de estilo a la composición, ya que la empresaria lució un juego dorado XL que combinaba piezas del mismo color con piedrecitas en rosa cuarzo. El resultado no solo le convirtió en una de las mejor vestidas del evento, también recibió un sinfín de piropos por parte de sus fans que alababan el uso de la imaginación.

Inspiración para sus fans

Una de las primeras en contestar fue Nuria Roca, que, como buena amante de las mezclas 'colorinchi' no podría estar más a favor de la ocurrencia de la empresaria. "Top!!!!💜💜💜💜", escribió la colaboradora de El Hormiguero lanzando un claro guiño al color de sus pantalones mediante sus corazones morados. "Estás guapísima y elegante ..me encanta tu look!!!", "Amelia, vas espectacular y los zapatos me encantan!❤️" o "Tengo ese pantalón y me das ideas para ponerme 😘😘😘😘😘", fueron otros comentarios que recibió su estilismo de invitada. Y es que las sandalias de tiras con pompones multicolores tampoco pasaron desapercibidas.

