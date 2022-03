Eva González se compra el pantalón 'mágico' de Zara en dos colores

Eva González continúa establecida en Mairena del Alcor (Sevilla) a pesar de haber retomado ya la rutina y las grabaciones de La Voz, motivo por el cual estas semanas viaja regularmente a Madrid. A pesar de ello, ni ella ni su marido Cayetano Rivera han querido pronunciarse sobre si van a quedarse definitivamente en la capital hispalense, pero, de momento, continúan con su día a día y sus recados allí. Hace apenas unas horas la pareja era vista por las calles del pueblo natal de la presentadora, donde mostraba su imagen más casual y cómoda para una ajetreada jornada. Eso sí, Eva no renuncia a su esencia ni siquiera para realizar tareas cotidianas como ir a la panadería o la papelería, y nos dio una auténtica lección de estilo relajado en clave asequible, puesto que los protagonistas del conjunto fueron unos pantalones de Zara que ya habíamos visto anteriormente.

Apuesta bicolor

La presentadora optó por la combinación de color más atemporal, una apuesta segura con la que es imposible fallar y que resuelve looks de día como el suyo pero también elecciones más formales: el tándem black and white. De esta manera, se decantó por una sencilla camiseta blanca de escote redondeado y manga corta adornada con la frase 'Be Woman' (es decir, 'Sé mujer'). La combinó con pantalón negro y deportivas a tono, concretamente unas Converse de piel negras con plataforma. Para aportar el toque de alegría y color al estilismo, añadió un llamativo bolso amarillo, un diseño bandolera tipo bucket rematado por una borla a tono firmado por la casa española Leandra.

Un auténtico éxito de ventas

A pesar de que, sin duda, este bolso atrapaba todas las miradas, la prenda protagonista del conjunto fue el pantalón, y es que ya lo habíamos visto anteriormente. Se trata de un exitoso diseño que lleva varias temporadas pisando fuerte en Zara y ha conquistado a numerosas celebrities e influencers, desde Marta Hazas hasta Ana Guerra o Mery Turiel. Su gran ventaja, además de la versatilidad, es lo bien que sienta a todo tipo de cuerpos gracias a su corte tipo carrot, es decir, amplio en la parte superior pero ajustado en la zona del tobillo. Cuenta con tiro alto y cinturón ancho incorporado, un accesorio confeccionado en el mismo tejido que el pantalón, lo cual potencia la verticalidad y entalla la silueta sin crear cortes visuales, generando un efecto de piernas infinitas.

También en total look

La propia Eva ha caído rendida de tal forma ante esta prenda que se la ha comprado en dos colores, y es que su precio es también de lo más tentador, puesto que se encuentra disponible a través de la tienda online de la firma por 29,95 euros. Este fin de semana posaba con la versión en rojo en el descanso de los actos promocionales de La Voz, y lo combinaba con top de canalé sin mangas a juego y sandalias altas de tiras al tobillo rematadas por pompones de colores.

