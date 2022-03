Eva González triunfa con el pantalón de Zara que más estiliza (y cuesta menos de 30 euros)

Esta última semana han sido numerosos los programas que han comenzado nueva temporada tras el parón por las vacaciones estivales, y anoche fue el turno de uno de los más exitosos del momento: La Voz. El concurso musical inició el curso con Eva González de nuevo al frente, y la presentadora derrochó, como es habitual, simpatía y naturalidad, además de estilazo. Unas horas antes de regresar a las pantallas, la sevillana compartía uno de los estilismos escogidos para promocionar este regreso, un conjunto totalmente favorecedor e ideal para estas primeras semanas de entretiempo, que bien puedes llevar a la oficina o para tomar una copa por la noche. Si esta elección te ha enamorado tanto como a nosotras, toma nota, porque está firmada por Zara.

VER GALERÍA

Todo al ¿rojo?

Eva compartía esta fotografía tras las cámaras del concurso acompañada de la frase 'Orange is the new black' (El naranja es el nuevo negro), algo que ha generado confusión para los fans que querían copiar el look, puesto que, a primera vista, parece rojo y no naranja. Además, buceando en la web de la marca española que, tal y como ella misma explica en el post, firma el conjunto, solo se encuentra el pantalón en su versión carmesí. "Estoy daltónica, te veo roja", "Parece rojo", "¿Soy la única que ve la ropa roja" o "¿Naranja? ¡Eso es rojo!" son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación. Anécdota aparte, el caso es que la presentadora está radiante y, sea cual sea el tono, le sienta fenomenal.

VER GALERÍA

Diseño 'piernas infinitas'

Aunque no tengamos clara cuál es la tonalidad exacta del pantalón, lo que sí sabemos a ciencia cierta es de qué modelo se trata, y es que es un diseño que lleva varias temporadas pisando fuerte en Zara y ha conquistado a numerosas celebrities e influencers. Posee corte tipo carrot, es decir, amplio en la parte superior pero se ajusta en el bajo, y queda bien a todo tipo de cuerpos, gracias en gran parte al tiro alto y su cinturón ancho incorporado. Al tratarse de un accesorio confeccionado en el mismo tejido que el pantalón, potencia la verticalidad y entalla la silueta sin crear cortes visuales, lo cual genera un efecto de piernas infinitas. Eva lo combina con crop top de canalé sin mangas a juego y sandalias de taconazo alto adornadas con pompones de colores.

VER GALERÍA

Éxito de ventas

Como comentábamos, este pantalón lleva más de dos años a la venta en Zara, y es que cada temporada la marca lo renueva lanzando distintos tonos. La primera vez que se lanzó, en 2018, arrasaba su versión rosa pastel, que lucieron Marta Hazas y Ana Guerra, entre otras muchas españolas. Luego se puso a la venta en negro, rojo y, como novedad, este otoño se puede adquirir en verde botella. El absoluto éxito de esta prenda se debe también a su versatilidad, y es que lo hemos visto en todas las estaciones del año combinado de maneras muy diferentes, ya sea con jersey y botines como con blusa de tirantes y sandalias.

