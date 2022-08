Zara Home lanza una colección de cerámica pintada a mano con artesanos de Granada

El imperio de Zara sabe muy bien la importancia de dar protagonismo a piezas únicas, de ahí a que entre sus últimas estrategias destaque el lanzamiento de colecciones cápsulas de prendas creadas con materiales más ricos y duraderos. Un giro que también se ve en la marca de Zara Home, que este verano ha colaborado con una de las casas de cerámica más influyentes de la historia nacional: Fajalauza. Con sede en la ciudad de Granada, esta tradición mileniaria de pintar a mano piezas artesanas como vasos, bandejas o botijos se ha colado en las tiendas de Inditex convirtiéndose en el último capricho de los expertos.

Una preciosa acción aplaudida por la industria que rememora el valor de las cosas hechas con pasión, delicadeza y tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué la elección de esta fábrica? La familia granadina que se encarga de crear este precioso menaje de mesa y cocina bañados en sus tres característicos colores, azul, verde y blanco, siguen una tradición artesanal con un origen ¡de más trescientos setenta años! Este técnica llegó a la ciudad de la Alhambra entre los siglos XI y XII, y con el paso del tiempo, los motivos geométricos originales que decoraban las piezas antiguas de aquellos habitantes, se transformaron en ramas, flores y aves.

En plena época en la que la sostenibilidad y la moda circular está a la orden del día, no hay mejor momento que ahora para poner énfasis en este tipo de industrias familiares que trabajan de forma artesanal y apuestan por conservar un método único que ha sobrevivido a las tendencias punteras. Con este gran gesto en forma de negocio, la firma de Inditex da voz a nivel internacional a un negocio minoritario cargado de magia y saber hacer que nadie puede reinterpretar. Han colaborado diseñando una pequeña colección de seis productos con ciertos guiños más modernos y minimalistas creados en las amplias salas de la fábrica situadas en la cima del barrio del Albaicín de Granada -¡puedes reservar para un tour guiado!-.

Sus precios son muy asequibles, desde los 15 a los 30 euros, no hay excusa para no añadir alguna de sus piezas a tu colección y así formar parte de la historia y seguir el legado. Porque aunque parezca sorprendente, éstas han habitado en la mayoría de los ajuares domésticos de las casas del reino de Granada. Es cierto que a priori su objetivo no era decorativo ni ser sofisticado, sino funcionales, para el día a día, sencillas, populares y alegres, como la esencia de la ciudad. Ahora podrás aportar tu granito de arena para seguir apoyando a los artesanos que sobrevivien en un mundo donde la industrialización va en cabeza. ¿Y lo mejor de hacerte con una de ellas? ¡No hay dos piezas idénticas! Al estar creadas y pintadas meticulosamente a mano por el trabajador, cada una es totalmente diferente, ahí es donde reside su verdadero valor.