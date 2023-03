Marta Ortega desvela detalles familiares en su primer aniversario como presidenta de Inditex

Marta Ortega, heredera del imperio Inditex, cumple su primer año en la presidencia del mayor grupo textil del mundo. La hija de Amancio Ortega ha concedido una entrevista al diario económico Financial Times, en la que habla como líder de la empresa, y hace balance de los doce meses que lleva como presidenta no ejecutiva de la empresa que fundó su padre, un conglomerado al que pertenecen siete empresas de ropa, entre las que se incluyen Massimo Dutti, Bershka y Zara.

Habla a diario con su padre

La empresaria coruñesa, de 39 años, revela que mantiene contacto casi a diario con su padre Amancio Ortega, fundador de Inditex y cuya riqueza se estima en alrededor de 71.000 millones de euros. "Él sabe como nadie sacar lo mejor de la gente...Y creo que esa es la clave, porque obviamente nadie es bueno en todo", asegura sobre los consejos que recibe del hombre más rico de nuestro país que ha cumplido 87 años.

Marta Ortega, que empezó a trabajar en Zara hace dieciséis años, cuando aceptó un puesto como vendedora en la tienda de King’s Road, en Londres, asegura que más que en los resultados financieros se centra en el producto. "No disfruto mucho de los números en general, obviamente, con los años, se aprende mucho. Mi energía está enfocada en el producto y en cómo se presenta: esa es el alma de nuestra empresa y donde puedo ofrecer el mayor valor. Estoy al tanto de las finanzas, pero tengo un equipo muy experimentado cerca de mí que está completamente enfocado en ellas. Intentamos comportarnos como una pequeña empresa y no distraernos con los grandes números. El éxito comercial proviene, creo, del enfoque en los pequeños detalles por parte de cada persona en la empresa", señala.

'No nos reconocemos como 'fast fashion''

Es tal su interés en la calidad del producto que Ortega huye de las comparaciones y evita asociarse con el termino "moda rápida". "La moda rápida sugiere dejar de lado la calidad, que es completamente lo contrario de lo que buscamos", ha querido recalcar. "No nos reconocemos en eso que llaman fast fashion", destaca y se justifica señalando que "eso trae a la mente cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato". "Eso no puede estar más lejos de lo que hacemos", puntualiza.

La presidenta, que vive en A Coruña junto a su marido Carlos Torreta y sus hijos Matilda, de tres años, y Amancio, de diez, nacido este último de su primer matrimonio con el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, recuerda su infancia y cuáles fueron sus inicios en el negocio familiar. "Cuando era niña, mi madre hacía las colecciones de mujer para Zara. Obviamente, mi padre trabajaba la mayor parte del tiempo. Pero además mi madre tiene dos hermanas y cuatro hermanos, y toda la familia trabaja en la empresa... Así que hablamos mucho sobre la empresa". La familia es enorme en Inditex, es como Succession, la serie, pero con gente española amable, comida deliciosa y mejor ropa, señalan desde Financial Times.

Sus hijos Amancio y Matilda

Del interés por la moda de sus hijos, dice que el mayor, Amancio, "está totalmente obsesionado con la ropa y las etiquetas", señala la feliz mamá que confiesa que viste principalmente de Zara o Massimo Dutti, aunque también apuesta por ropa de grandes diseñadores. "¿Por qué tienes tanta ropa?", le pregunta su hijo Amancio al ver su gran armario en el que atesora prendas de ropa hasta de su madre, Flora Pérez. A lo que ella responde: "La he tenido desde hace muchos años".

Marta Ortega se confiesa más extrovertida que su padre, aunque no le guste ser protagonista. "Bueno, todos son más extrovertidos que él", aunque "no me siento cómoda con ser el centro de atención, no es algo que disfrute, pero me gusta ir a a eventos que están relacionados con mi trabajo", revela Ortega, a la que la entrevistadora define como "amable, divertida y cortés".

Desde abril del año pasado Marta es una de las cuatro mujeres que lideran empresas del IBEX 35 y ha aportado su toque personal al universo Zara, fichando a fotógrafos de moda cotizados y entablando amistad con grandes diseñadores. Además, ella misma es la mejor embajadora de Inditex, que repartirá hasta 1.900 millones de euros entre sus accionistas en abril y mayo. La empresa ya acumula más de 1.800 tiendas en 95 países, nueve fábricas y nueve centros de distribución en España, además de otro en Países Bajos, así como alrededor de dos mil proveedores en el territorio nacional, Portugal, Marruecos, Turquía, India o China.