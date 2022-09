Resuelto el misterio del vestido blanco de Marta Ortega en su debut como Presidenta de Inditex

El gigante de la moda española no ha parado de colmar titulares desde que, a pocos días de haber comenzado el verano, Marta Ortega asumió oficialmente el cargo de Presidenta de Inditex. Su nombramiento supuso un torbellino de cambios en la estrategia de ventas del sello más exitoso de nuestro país, que no ha parado de ampliar su oferta con nuevas líneas de belleza, tiendas ultratecnológicas y colaboraciones de lujo antes ajenas al mundo del fast fashion. De hecho, el mismo día de su ascenso la heredera de la compañía nos daba una pista clave que no supimos descifrar hasta ahora: el simbólico vestido blanco que llevaba pertenece a la última cápsula de la firma y ocupa un lugar especial en su corazón.

A la venta su primer look como Presidenta de Inditex

Esta semana, Zara anunciaba que lanzaría una colección limitada en alianza con un peso pesado del minimalismo en la moda, el diseñador estadounidense Narciso Rodríguez, mismo que vistió a la hija de Amancio Ortega en su primera boda. La ceremonia que la unió en matrimonio con Sergio Álvarez Moya en 2012 delataba la estrecha relación de Marta con el creador, aunque lejos estábamos de pensar entonces que esto se traduciría en una colaboración de moda, mucho menos una cuyas estiquetas de precio rondan entre los 100 y los 500 euros aproximadamente.

Es el caso del vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de viscosa, de escote pico y manga corta fluida, que Marta escogió para lucir en su mediático nombramiento. Aquella mañana de julio, Zara cofirmó a ¡HOLA! que sí se trataba de una pieza de la firma española, aunque no se encontraba a la venta en su momento al formar parte de los lanzamientos de invierno. Hoy por fin sabemos que el diseño corresponde a la inesperada cápsula Zara x Narciso Rodríguez y podemos adquirirlo por la suma de 139 euros, en conjunto con su cinturón fino de cuero negro con lazada (25,95 euros), que también pertenece a la colección.

Zara x Narciso Rodríguez, nueva evidencia de que Marta Ortega es la mejor embajadora

Y no es la única prenda de la colección que la gallega ha estrenado estos meses. Para la fiesta de lanzamiento que tuvo lugar esta semana en Nueva York, sede de la casa norteamericana, Marta escogió este vestido tipo cóctel de la cápsula que vemos a Natalia Vodianova en el catálogo. Un diseño rojo de largo midi, confeccionado con tejido en mezcla de lana, con cuello amplio, manga sisa, cuerpo fruncido y detalle de lazo al hombro, que se agotó en cuestión de horas a pesar de su precio: 139 euros.

Como es lógico, la directora de la empresa debe dar le visto bueno a su producto final, una tradición que mantiene desde hace años, cuando todavía no ostentaba este cargo. Es habitual que presuma de los lanzamientos más exclusivos de la firma, e incluso adelante futuros best sellers, mucho antes de que estos vean la luz. Su compromiso como embajadora es tal que, en lugar de estrenar un diseño de alta costura de Dior en el desfile sevillano de la maison, lució en primicia un vestidazo de lentejuelas de Zara Atelier, su nueva línea de lujo asequible.