Kate recupera por cuarta vez su abrigo de cashmere 'made in Spain' con un vestido de punto

Después de un final de año con el calendario repleto de eventos de gala, donde deslumbrar a todos con sus espectaculares vestidos-joya parecía la única opción, Kate Middleton ha puesto en marcha esta semana su agenda oficial de 2022 junto con príncipe Guillermo, una serie de compromisos que ha exigido su faceta más sobria en términos de estilo. Este miércoles, ha rescatado unos cuantos básicos de su fondo de armario para construir su look más 'Meghan' hasta la fecha y hoy, con motivo de una visita al Hospital Comunitario de Clitheroe, parece haber replicado la fórmula con un vestido liso de punto y el exclusivo abrigo español que la une con su cuñada.

Uno de sus abrigos predilectos: un 'camel' cruzado de Massimo Dutti

En su paso por las instalaciones, los duques de Cambridge disfrutaron del amor de los perritos de terapia destinados para los pacientes del hospital, de modo que Kate sabía que un look lleno de ornamentos y accesorios no sería lo más apropiado. Se ha decantado finalmente por rescatar dos piezas de punto canalé de la marca sostenible Iris & Ink, que hemos visto por separado anteriormente, concretamente en dos ocasiones desde diciembre de 2016. A pesar de sus elegantes botas altas de gamuza marrón, la pieza estrella del look ha sido su abrigo largo de lana cashmere de Massimo Dutti. Un diseño de edición limitada que estrenó en enero de 2020 y ha llevado un total de 5 veces. Y cómo no va a estar entre sus esenciales si su estratégico patrón cruzado emplea las pinzas del torso para estrechar visualmente la cintura, siendo tan útil como favorecedor.

Un look exprés (y muy elegante) que te saca de apuros

Como hemos dicho, este versátil abrigo español no es la única pieza de este reciente estilismo que ya formaba parte del vestidor de Kate Middleton. El pasado mes de marzo, de hecho, visitó de la mano del duque de Cambridge una estación de ambulancias de Newham en plena tarde lluviosa con exactamente el mismo look que vemos hoy. Este jueves, no obstante, se ha dejado el bolso en casa para poder jugar tranquilamente de los cachorros sin mayor obstáculo. Esta clase de estilismos resulta tan beneficiosa que incluso Meghan Markle apostó hace exactamente dos años por una mezcla parecida en su último acto oficial como duquesa de Sussex: vestido de punto marrón, que por cierto firmaba Massimo Dutti, con un abrigo camel prácticamente idéntico.

El color 'camel' se ha convertido en un nuevo aliado para la nuera de Diana de Gales en muchas de sus citas menos formales, al ser tan fácil de combinar como el negro e igual de sofisticado, pero mucho más alegre. Dos meses después de aquel encuentro, en mayo de 2021, la Duquesa volvió a rescatar su abrigo largo made in Spain. Esta vez, lo hizo en sinergia con otras piezas de moda en distintos tonos de marrón muy cercanos al 'camel' original, una alternativa para las mujeres que prefieren llevar pantalón o buscan resolver un lookazo de oficina en cuestión de segundos. El punto diferenciador fue su llamativa bufanda multicolor de cuadros escoceses, añadido ideal para dar un giro al estilismo y que parezca nuevo.

