El look de Kate Middleton en su actuación: un 'abrigo-lazo' y los pendientes de zafiros de la Reina Madre

A comienzos de diciembre, la Abadía de Westminster acogía la celebración de un concierto prenavideño en la Abadía de Westminster para rendir homenaje al trabajo realizado por las personas y organizaciones en todo el Reino Unido que han contribuido durante la pandemia de la COVID. Anoche, el acto fue retransmitido por televisión para celebrar la Nochebuena, y así pudimos disfrutar, por ejemplo, de las actuaciones de Leona Lewis y Ellie Goulding, y también de Kate Middleton, quien se sentó frente al piano para acompañar a Tom Walker en el tema For Those Who Can't Be Here. Para esta emocionante ocasión, la duquesa de Cambridge escogió uno de sus estilismos más especiales (y navideños) de todo el año: un total look en color rojo al que acompañaba un nuevo guiño a Diana de Gales y en el que incluía una fascinante pieza del joyero real, unos pendientes que pertenecieron a la Reina Madre.

- El año en que Kate Middleton fue la 'royal' más elegante gracias a 9 vestidos y un traje

Como anfitriona de este acto, la duquesa de Cambridge quiso estrenar un original abrigo de poderoso patrón y tonalidad. Se trata de una creación en color rojo escarlata que te resultará familiar, pues ya llevó uno igual, pero en negro, durante el funeral del duque de Edimburgo en abril. Firmado por Catherine Walker (una de las marcas favoritas de Diana de Gales) es una elegante apuesta que presenta corte evasé, manga larga y un llamativo maxilazo en el cuello. Lo lució sobre un vestido midi en la misma tonalidad, aunque este quedaba prácticamente oculto, recurriendo, una vez más, a su mejor truco: usar abrigos a modo de vestido.

Como complementos, la duquesa de Cambridge, que el pasado año por estas fechas nos cautivó con sus cambios de look durante el Royal Train Tour, ha apostado por piezas en color rojo para coordinarlas con el abrigo. Por un lado, luce una cartera de mano en gamuza de felpa con lazo frontal (también puede llevarse a modo de bandolera con su correa de eslabones dorados, de la que se desprende Kate), que firma Miu Miu y que estrenó en 2016. Por otro, recupera sus salones en ante Gianvito 105 de Gianvito Rossi, que lució también por primera vez hace 5 años y que, igualmente, tiene en su armario Maxima de los Países Bajos. Como joyas, vuelve a llevar unos fascinantes pendientes largos con zafiro y diamantes, una pieza que la Reina Madre tenía como favorita.