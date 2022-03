El look más 'Meghan' de Kate Middleton con pantalones campana y jersey de cuello cisne La duquesa de Cambridge inaugura su agenda del año con un perfecto estilismo invernal en clave minimalista

Después de deslumbrar esta Navidad con varios estilismos festivos -incluyendo una espectacular chaqueta joya y un abrigo con maxilazo-, Kate Middleton ha inaugurado hoy su agenda oficial de 2022 en compañía de su marido, el príncipe Guillermo. Ambos han asistido a una reunión en el Museo Foundling de Londres, cita en la cual la Duquesa he recuperado varios básicos de fondo de armario tan sencillos como favorecedores para crear un perfecto look invernal que conecta con su cuñada, Meghan Markle.

Un combo muy favorecedor

Aunque siguen siendo su opción preferida, hoy la duquesa de Cambridge ha dejado de lado sus adorados pitillo en favor de un pantalón campana de tiro alto, en concreto un modelo azul marino de la marca británica Jigsaw que ya le habíamos visto en anteriores ocasiones. Para potenciar su favorecedor efecto 'piernas infinitas', le ha sumado un sencillo jersey de punto en el mismo tono, un diseño de cuello cisne gracias al que consigue generar mayor sensación de verticalidad y alargar visualmente la silueta siguiendo el truco de moda preferido de actrices como Victoria Beckham y Eva Longoria.

Sus pendientes de 7 libras

Para aportar un toque de color, se ha resguardado del frío con un abrigo de paño azul petróleo, un modelo misterioso de corte recto, solapas y botones a tono cuya procedencia no se conoce. Para rematar, se ha calzado unos salones de ante con puntera afilada y tacón ancho de Emmy London, y ha prescindido de bolso. En cuanto a las joyas, ha completado con unos pendientes dorados de Accesorize valorados en 7 libras (unos 8,5 euros) que no han tardado en agotarse, y ha lucido su anillo de compromiso de diamantes y zafiro, el cual perteneció a su suegra, Diana de Gales.

La versión de Meghan

Esta elección de Kate nos recuerda a uno de los últimos looks públicos de su cuñada Meghan Markle, que llevó durante su maratón de estilo en Nueva York el pasado septiembre. La principal diferencia, además del look de belleza, puesto que la duquesa de Sussex prefirió recoger su melena en un pulido moño bajo, reside en el tono del abrigo, ya que ella optó por un diseño más oscuro para llevar al extremo el concepto de look monocolor.

