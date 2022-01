El sorprendente cambio de Kate con una blusa 'hippy' multicolor y pendientes asequibles

Solo sus seguidores más fieles lo saben, pero la duquesa de Cambridge es graduada de Historia del Arte de la Universidad de St. Andrews, misma institución donde conoció al príncipe Guillermo hace casi 20 años. Su pasión por las grandes obras del pasado y el presente se hace palpable cada vez que acude a una cita cultural, como ha sido el caso de esta mañana cuando Kate ha visitado la exposición Faberge in London: Romance to Revolution en el Museo Victoria and Albert. La sorpresa, sin embargo, llegó con su look, protagonizado por una blusa hippy multicolor que rompe con sus esquemas de estilo.

Una blusa pussybow muy diferente a las demás

No es una silueta extraña en el armario de Kate, ya que de hecho se encuentra entre sus formatos preferidos, un gusto quizá heredado de Diana de Gales, quien también lució sofisticadas blusas holgadas con detalle de lazada al cuello a lo largo de su vida. Si bien su suegra se atrevía mucho más en términos de estampados y colores, esta vez ha optado por un ligero giro a su fórmula de moda habitual, sustituyendo los cuadros escoceses, las dulces flores o sutiles los lunares por el motivo de cachemira o paisley que tanto triunfó en los años sesenta y setenta.

Al tratarse de una camisa tan distante de su registro más clásico y sobrio, podíamos adivinar que se trata de un estreno sin precedentes y, en efecto, así ha sido. Se trata de una blusa de georgette que se caracteriza por un estampado paisley en ricos tonos rojos y azules y su femenino diseño pussybow con detalles fruncidos y mangas largas ligeramente abullonadas con puño cerrado y minivolantes. Es una creación de la última colección de Lauren by Ralph Lauren disponible a su vez en versión petite. Al igual que muestra el catálogo de la marca, ella la ha combinado con pantalones de traje rectos y un cinturón de piel con hebilla dorada.

Pendientes asequibles y 'efecto buena cara'

Para combatir la potencia de esta pieza única que no exige mayor ornamento, Kate ha recuperado sus pendientes de aro trenzado con forma de eslabones miniatura, de la firma británica Orelia, cuyos complementos chapados en oro no suelen superar los 30 euros. De hecho, el modelo que lleva hoy solía estar disponible por 16,75 euros, una oportunidad que las seguidoras del estilo royal no dejaron pasar.

