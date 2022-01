Kate inaugura la Navidad con una fabulosa chaqueta-joya desmontable

A una semana de Nochebuena, Kate Middleton se ha coronado como la royal más navideña, al menos en cuestiones de moda, puesto que ya nos ha dejado dos auténticos lookazos que son pura inspiración de cara a las fiestas. La semana pasada asistía arropada por su familia a la grabación de un concierto benéfico en la Abadía de Westminster, cita en la que deslumbraba con un precioso abrigo rojo decorado con un gran lazo en el escote. Aunque solo unos privilegiados pudieron asistir al evento, pronto se emitirá por televisión, tal y como se ha anunciado con un vídeo promocional en el que la Duquesa, muy sonriente, aparece con un nuevo conjunto de lo más festivo.

Un diseño-joya que atrapa las miradas

Kate, que vuelve a derrochar simpatía y estilazo, aparece con el pelo suelto, peinado con raya al medio y las ondas al estilo Old Hollywood que tanto está repitiendo últimamente, además de con un maquillaje muy natural efecto 'cara lavada'. Aunque no podemos apreciar el look al completo por el plano, es suficiente para apreciar la espectacular chaqueta que lleva a modo de jersey, una pieza de punto roja que transforma cualquier conjunto.

- El sorprendente cambio de Kate con una blusa 'hippy' multicolor y pendientes asequibles

- La Duquesa repite su truco de estilo favorito con abrigo y jersey de lana rebajados

Posee discretos troquelados geométricos, bordados florales y botones-joya decorados con pedrería, además de con un cuello camisero blanco desmontable, un detalle totalmente fiel a su estética sofisticada y atemporal. Esta fabulosa creación, que también cuenta con falsos puños de camisa, no ha tardado en generar numerosos comentarios. Confeccionada en chashmere, está firmada por la casa italiana Miu Miu y, a pesar de su precio (unos 1.500 euros aproximadamente), se encuentra totalmente agotada.

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!