El último estreno de Meghan Markle, un vestido italiano que recuerda a doña Letizia Tras su impactante look de alfombra roja, la duquesa de Sussex cambia de registro durante una visita sorpresa a una base militar de Nueva Jersey

En la noche del pasado miércoles 10 de noviembre, Meghan Markle volvió a hacer historia a través de la moda. La duquesa de Sussex volvía a pisar una alfombra roja durante la 2021 Salute To Freedom Gala en el Intrepid Sea-Air-Space Museum de Nueva York y mostraba su imagen más glamurosa y sensual con un espectacular vestido rojo con pronunciado escote y doble falda, que firmaba Wes Gordon para Carolina Herrera. Después de este inolvidable acto, ella y su esposo, el príncipe Harry, han participado en una visita sorpresa a la base militar de Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey, aprovechando que esta semana se celebra el Día del Recuerdo (Remembrance Day) en Reino Unido y los países de la Commonwealth y el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Una nueva cita donde su look ha pasado desapercibido al no verse bien en las fotografías distribuidas, pero aquí te desvelamos todos los detalles, así como la curiosidad que le acompaña.

Confía en el diseñador que eligió para su entrevista con Oprah

Para esta visita sorpresa, la duquesa de Sussex ha querido confiar para su imagen en el talento de Giorgio Armani. No es la primera vez que apuesta por este diseñador italiano y causa sensación. Y es que de este gran genio de la moda era su vestido blanco y negro que llevó durante su histórica entrevista con Oprah Winfrey. En concreto, fichó un diseño valorado en 3.900 euros que, en ese momento, ya estaba agotado.

Un vestido negro con truco

En este último compromiso, Meghan Markle estrena un vestido midi, en color negro y con truco, pues elige una creación que se ciñe estratégicamente a la cintura con drapeados (1.470 euros). De hecho, esta creación tiene mucha similitud con uno de Emporio Armani (segunda línea de Giorgio Armani) que tiene la reina Letizia. Por su parte, el de la duquesa de Sussex tiene escote en V, corte cruzado en el frontal y manga larga. Para complementarlo, la esposa de Harry de Inglaterra lleva unos salones en cuero aterciopelado (589 euros), también de Giorgio Armani. Se trata de un calzado que estrenó el 23 de septiembre de 2021 y que volvió a llevar el pasado 9 de noviembre en el NYT Dealbook Online Summit. Como joyas, lleva su reloj de Cartier que perteneció a Diana de Gales y dos brazaletes: la pulsera Love también de Cartier y una de sus piezas que guarda de Jennifer Meyer en oro de 18 quilates.

La similitud con el vestido de doña Letizia

Como señalábamos, el vestido italiano (de Emporio Armani, aunque diseñado bajo la creatividad de Giorgio Armani) que tiene doña Letizia guarda muchas similitudes con el de Meghan Markle. Ambos (además de proceder de la misma casa de moda) tienen largo midi, manga larga que supera el codo y detalles estratégicos en la cintura para mayor estilización. Difieren en que el de la Reina tiene escote redondo y no es cruzado, además que que busca afinar la figura con un drapeado que crea volantes en cascada. La última vez que lo llevó fue durante la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en 2020, aunque lo estrenó en Oviedo durante el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias en 2018.