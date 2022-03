Kate se transforma en 'la mujer de rojo' con ayuda del bolsito español que inspiró Meghan La duquesa de Cambridge recurre nuevamente a la falda plisada con un complemento 'made in Spain' en el look destinado para la Reina

La duquesa de Cambridge no ha parado de sorprender con sus variadas elecciones de estilo tras dar por finalizadas sus vacaciones de verano el pasado mes de septiembre. En este tiempo, se ha vestido de 'Chica Bond', ha recuperado un vestidazo de gala que llevaba más de una década en su armario e incluso ha estrenado alguna que otra prenda de origen español. Esta tarde, para ofrecer un discurso en Londres sobre el peligro de las adicciones, Kate se ha enfundado en un potente conjunto rojo que la conecta con doña Letizia y nos revela uno de sus secretos de moda.

Kate Middleton se transforma en 'La mujer de rojo'

En un ligero cambio de registro, en vista de que esta intensa sección de la gama cromática no suele figurar en sus estilismos como lo hacen el azul o el rosa, la duquesa de Cambridge ha reformulado su idilio con la falda midi plisada (la que lleva hoy es de Christopher Kane) que la ha unido numerosas veces con Diana de Gales, a través de un elegante y cautivante look de otoño con jersey de cuello alto de chashmere, de Ralph Lauren (250 euros) y una selección de complementos discretos con anécdota.

Atención a los complementos: un bolsito español y pendientes low cost

En cuanto a la sección de accesorios, ha echado mano de un minibolso en tono caramelo que adquirió bajo influencia de Meghan Markle, el modelo Nano Montreal de la firma española DeMellier, disponible por un precio de 375 euros. La duquesa de Sussex fue la primera en llevar bolsos de esta marca que pronto aterrizó en los vestidores de Beyoncé, Pippa Middleton y su hermana Kate. Por último, ha rematado el look con unos zapatos de tacón en piel marrón tostada, de Ralph Lauren, y sus pendientes virales de ASOS, un par de aros en espiral bañados en oro que se vendían por casi 13 euros y actualmente se encuentran agotados.

Repite una fórmula triunfadora

El pasado mes de mayo, la duquesa de Cambridge ya había llevado esta misma combinación de complementos, tanto los salones como el bolso, con un abrigo del mismo tono imponente de rojo y una falda midi plisada en color champán. La pieza principal lleva la firma de Eponine y forma parte de la colección Otoño/Invierno 2018-2019 y, aunque no la haya repetido el día de hoy, deja constancia de una ecuación de estilo infalible (y muy específica) de Kate para conjuntar su bolsito español.

Destinado para doña Letizia

Si alguna royal es exponente del rojo en todos sus aspectos estilísticos, es la mujer de Felipe VI, quien ha hecho de esta gama de color un sello distintivo entre sus elecciones de moda. Aunque es cierto que aún no se ha atrevido con la combinación de jersey y falda plisada en este tono, sí que lo ha hecho en otras tonalidades y estampados, por lo que no resulta descabellado imaginar a la Reina con un look similar. ¿Y el bolso? Sus reciente racha de estrenos Made in Spain apunta a que pronto podría incluir alguno en su armario.

