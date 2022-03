¡Ahora sí! Los pendientes de 13 euros que lleva Kate Middleton pueden ser tuyos

Cuando pensamos en las joyas de la realeza, se nos vienen a la mente inmediatamente las históricas tiaras de las diferentes Casas Reales, los anillos de compromiso que pasan de generación en generación y esos pendientes o colgantes con significado especial, como aquellos que prestó Isabel II a Kate en el último adiós al duque de Edimburgo. No obstante, las reglas van cambiando con el tiempo. Ahora, es frecuente que las royals referentes de moda se inclinen también por opciones innovadoras y asequibles, simpatizando más con la compradora común. Es justamente la duquesa de Cambridge quien se decanta de vez en cuando por pendientes aptos para todos los bolsillos. Eso sí, los agota de inmediato. Así ocurrió hace casi un mes con sus aros dorados virales, los cuales ha vuelto a llevar este viernes para su reunión con Jill Biden. La verdadera sorpresa fue descubrir que, después de varias semanas sin stock, vuelven a estar disponibles.

En su encuentro del pasado viernes con la primera dama de Estados Unidos, Kate lució un vestido midi de cuello caja y manga corta en color frambuesa, de Alexander Mcqueen. que complementó con pocos accesorios: su llamativo anillo de compromiso y unos pendientes que nos resultaron bastante familiares. No solo ya los había llevado en una anterior ocasión, hace apenas tres semanas, sino que se trata de un par aros dorados con diseño de tirabuzón disponibles por tan solo 13 euros, que esta había agotado casi al instante en aquel momento. Para nuestra sorpresa, parece que esta nueva aparición pública de la Duquesa ha motivado a la firma a relanzar el producto, aunque podemos intuir que no durará mucho.

Hazte con ellos

Hablamos de estos pendientes de aro abierto con diseño trenzado, de ASOS Design, que están chapados en oro de 14 quilates. Por esta razón, a pesar de su precio asequible, garantizan durabilidad y ofrecen toque elegante a cualquier look. Si no quedas convencida, pregúntale a Kate.

Se agotaron en cuestión de minutos

Durante una visita al Victoria & Albert Museum de Londres a finales de mayo, impactó con vestido a cuadros de una de sus diseñadoras de predilectas, Alessandra Rich, y aunque en un primer momento esto fue lo que más resaltó del look para sus seguidoras, no tardaron en poner sus ojos en los sutiles pendientes que la Duquesa estaba estrenando. Como suele ocurrir, el 'efecto Kate' hizo lo suyo entre las seguidoras de las últimas tendencias, que no dejaron pasar la oportunidad de hacerse con estos aritos asequibles.

