Kate apuesta por el verde con un jersey de Zara y su confiable abrigo 'Allie'

Desde su regreso al trabajo hace exactamente un mes, los duques de Cambridge no han parado de cumplir obligaciones muy diferentes entre sí que han llevado a Kate Middleton a idear cambios exprés de ropa cómoda, emular el memorable look bailarina de doña Letizia y deslumbrar con un vestido de lentejuelas en una premiere de cine. La semana pasada, no obstante, volvió a conectar con la moda española al rescatar un vestido rebajado de Zara inspirado en Diana de Gales y hoy ha vuelto a recurrir a esta firma estrella de nuestro país gracias a este simbólico total look color verde.

Fascinada por el color de tendencia

Con motivo del evento Generation Earthshot con niños de The Heathland School de Londres, cuyo propósito es fomentar consciencia sobre el cuidado medioambiental en la educación, la duquesa de Cambridge ha querido hacer un significativo guiño a la causa a través de su ropa. Y qué casualidad que coincide con la tendencia suprema de la rueda cromática: el verde esmeralda. Para la ocasión ha recuperado su confiable abrigo Allie, de Erdem, que le vimos por primera vez en 2014, cuando se encontraba de gira por Australia y Nueva Zelanda.

Se trata de un sofisticado diseño recto de cuello camisero con cierre frontal destinado a refinar cualquier look casual y lo ha combinado, por tanto, con un jersey básico de escote redondo y mangas cortas de tonalidad similar, sacado de una colección anterior de Zara. Esta es, no obstante, la única vez que lo ha llevado en público. Para rematar el estilismo, ha escogido unos discretos pantalones campana que establecen un equilibrio por su tonalidad oscura, al igual que sus salones Josie en azul marino, firmados por Emmy London. En cuanto a los complementos, también ha querido mantener un perfil bajo con únicamente sus pendientes Pangolin Haka de plata, obra de Patrick Mavros, y su fino reloj Ballon Bleu de Cartier.

Una vez más, acude a Zara

Con este último look, la duquesa de Cambridge ha reafirmado su pasión por el gigante de Inditex, al que recurrió en diversas ocasiones a lo largo de 2020 y que ha tenido aún más presencia en sus looks este año, como es el caso de la blazer roja que compró en las rebajas de verano o su infalible americana blanca, ideal para eventos casuales. Y tampoco es la primera vez que se apunta al verde con ayuda de esta firma de nuestro país, pues en marzo celebró de forma especial el día de San Patricio con una americana de tweed de dicho color que en España ya se encontraba agotada por aquel momento.