Kate da una nueva oportunidad a su vestido rebajado de Zara que recuerda a Diana

Comienza la semana de actos oficiales para la duquesa de Cambridge con una visita al Centro de Estudios Longitudinales del University College de Londres. Allí, se ha reunido con investigadores para conocer en profundidad el nuevo estudio The Children of the 2020s con el que se analizara el desarrollo de los niños desde los cinco hasta los nueve años. Para esta cita, Kate Middleton ha decidido no solo demostrar que es la royal que mejor marca cintura sino también que es una apasionada de la moda española, pues ha recuperado un vestido de Zara que hizo viral el día de su estreno y que, además, guarda un guiño estilístico con Diana de Gales.

VER GALERÍA

-Kate Middleton estrena un vestido de 19 euros de las rebajas de Zara

Un vestido que lleva más de un año en su armario

El 15 de enero de 2020, justo en medio del huracán mediático que generó la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de dar un paso atrás como miembros senior de la Casa Real, los duques de Cambridge protagonizaron su primer acto conjunto del año con una visita a la ciudad de Bradford en el condado de Yorkshire del Oeste (Inglaterra). Al comienzo de la cita, Kate Middleton saludó a todos los presentes con un look protagonizado por un abrigo caqui de estética militar de Alexander McQueen, que no era nuevo. Sin embargo, cuando se desprendió de esta prenda, fascinó con un nuevo vestido. Un potente diseño con estampado de cuadros y largo midi que llevaba el sello de Zara. Eso sí, se encontraba agotado en la tienda online de la firma española, aunque se podía encontrar en tiendas con rebaja de los 69,95 euros originales a los 19,95 euros con descuento.

VER GALERÍA

El detalle que conecta con Diana

Sin duda, este vestido parece hecho para Kate Middleton. Y es que tiene truco porque lleva un cinturón incorporado con el que se define mucho mejor la silueta, un detalle que le gusta especialmente a la Duquesa. Además, también encontramos otra característica que rápidamente nos hace recordar a su suegra, la icónica Diana de Gales.

VER GALERÍA

-Hace 40 años, Diana de Gales marcó tendencia en su posado decisivo como futura royal

El detalle que une a ambas mujeres es la lazada al cuello que presenta el vestido de Kate Middleton. Se trata de una tendencia que Diana de Gales utilizó en el look que lució en su posado decisivo como futura royal hace 40 años. Es decir, nos referimos a aquel encuentro con la prensa en el que se anunciaba su compromiso con el Príncipe Carlos (24 de febrero de 1981, jardines del Palacio de Buckingham). Para la ocasión, la futura princesa de Gales apostó por una blusa estampada que también mostraba un lazo sobre sus hombros. Combinó esta camisa pussy bow con un traje de chaqueta que igualmente hacía cintura de avispa al incorporar un cinturón al tono que definía la silueta.

VER GALERÍA

¿Cómo ha combinado su vestido de Zara?

En esta ocasión, Kate Middleton ha decidido combinar su vestido de cuadros que lleva el sello de Zara con unos salones en piel de serpiente gris de Hugo Boss, modelo Staple P90-L, que estrenó el 22 de noviembre de 2016 y que ya había reciclado el 19 de marzo de 2020. Además, realza su look con los pendientes de Mappin & Webb de oro de 18 quilates y diamantes, que llevó en el bautizo de la princesa Charlotte y que ha lucido en multitud de ocasiones.

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!