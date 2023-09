Moda, confort y diversión: así es la nueva colección de zapatos que triunfa para esta vuelta al cole Si estás renovando el armario de tu familia, no te pierdas el calzado infantil ‘made in Italy’ que se convertirá en el ‘must have’ de los pequeños de la casa

Nosotras somos de las que piensan que a la vuelta de las vacaciones “empieza el año”, ahí es donde te propones comenzar todas esas cosas que has pospuesto los últimos meses (si, esas que prometiste hacer el 1 de enero) no pasa nada, siempre nos queda septiembre. Pero ¿a quién queremos engañar? No solo significa nuevas metas, también implica la vuelta a los despertadores, madrugones e ir corriendo de un sitio a otro. Pero no para los pequeños de la casa. Los niños esperan el otoño con ilusión, tienen las energías renovadas y ansían la vuelta al cole, la rutina, ver a sus compañeros de clase y contarles su verano, aprender…y es que no parecen cansarse. ¿Quién se cansa de ser feliz?

El cambio de estación nos exige una renovación de calzado que se adapte a nuestro nuevo día a día, dejamos a un lado las chanclas de la playa y buscamos algo que nos sirva para las ocasiones que nos trae esta nueva temporada. Seguro que estamos de acuerdo en que, cuando hablamos de calzado no solo hablamos de moda, sino de una cuestión de salud y bienestar y, cuando se trata de nuestros pequeños, cada elección que hacemos refleja nuestro deseo de proteger, cuidar y verles crecer. Como sabemos que elegir lo mejor para ellos es tu principal preocupación – pero no es una tarea fácil– tenemos una sorpresa para ti.

El equilibrio perfecto: estilo y bienestar

En el mundo del calzado infantil, encontrar el equilibrio perfecto entre zapatos que sean ergonómicos, cómodos y estilosos puede parecer un auténtico desafío, y como Primigi, la firma líder en calzado infantil italiano, está al tanto y ha sabido ofrecer en una única colección todo eso que buscas para tus pequeños exploradores.

Esta marca todoterreno rompe con lo convencional incorporando una paleta de colores que es como un paseo por la naturaleza en su máxima expresión. Tienen tonos cálidos que nos transportan desde el atardecer de nuestros últimos días de verano en la playa, con el naranja ardiente que pinta el cielo, a colores vivos que nos llenan de optimismo y alegría. ¡Incluso colores pastel para los menos atrevidos! La versatilidad de esta colección es lo que realmente la hace especial. Sabemos que cada niño es un mundo, y estos zapatos son la manera más bonita de expresar su singularidad.

Prueba irrefutable del carácter disruptivo de esta marca es que tienen modelos con suelas Michelin® (si, Michelín, los neumáticos) y eso es precisamente lo fascinante, que aseguran un agarre excepcional para los más torbellinos que no tienen botón de pause para que su prioridad sea siempre divertirse independientemente de la ocasión.

Huellas que crecen

Primigi ha estado en el negocio durante más de cuarenta años, puedes sentir esa experiencia en cada uno de los modelos de su colección. No importa cuál sea el desafío de hoy, tienen zapatos para todas las ocasiones: un día de colegio, un largo paseo por la montaña, una agradable tarde montando en bicicleta o incluso un día de lluvia y mucho frío ¡da igual! Porque cuentan con los detalles técnicos esenciales que permiten que sus deditos se muevan con libertad y asegurando una pisada estable y cómoda. Los niños son exploradores natos, ¡y sus zapatos deben estar a la altura de sus emocionantes aventuras!

Pequeños guardianes del planeta

Estamos en un mundo que valora la sostenibilidad y Primigi no iba a ser menos, por eso tiene un programa llamado Primigi For Change. Es una iniciativa que se enfoca en materiales certificados, reciclados o de bajo impacto ambiental. Estos zapatos son la elección de los padres responsables que quieren un futuro más verde y brillante para sus peques. ¿Qué sentido tendría cuidar de ellos si dejamos a un lado y olvidamos el lugar donde crecen? ¡Qué bonito ver cómo las marcas se suman al reto de cuidar nuestro planeta!

Moda y tecnología de la mano

La tecnología GORE-TEX en muchos modelos garantiza impermeabilidad y transpirabilidad para mantener los pies secos y cómodos en cualquier clima. Con estos zapatos, no vas a tener que preocuparte de camino al colegio cuando quiera saltar sobre un charco, ni cuando estéis dando un paseo por la tarde y le apetezca cruzar por un río porque ¡es como tener una armadura mágica para sus pies!

El bienestar de los niños ha sido su prioridad siempre y el Primigi System es la clave de su éxito, es lo que garantiza que sean tan ligeros que los peques se sienten como si estuvieran volando, tan flexibles que pueden dar saltos sin parar, y el ajuste es tan perfecto que parecen hechos a medida. Por no hablar del antichoque que les permite moverse de un lado para otro sin preocupaciones, los materiales utilizados, la meticulosa atención a los detalles y la relación calidad-precio, y todo eso sin dejar de ir a la última. Esta colección es una garantía de calidad a la que nosotras como madres no queremos renunciar ¿Estás lista para actualizar el calzado de tus hijos?.