¿Buscas ideas para Halloween? Recordamos 15 de los disfraces más originales de las estrellas

© Getty Images

Harry Styles

Los conciertos que Harry Styles ofreció en 2021 en el Madison Square Garden de Nueva York coincidieron con las celebraciones de Halloween. Por ello, el cantante decidió convertir su show en una fiesta, Harryween Fancy Dress Party (que se podría traducir como la fiesta de disfraces chulos de Harry). El intérprete de As It Was se subió al escenario como la inolvidable Dorothy de la película de 1939 de El Mago de Oz