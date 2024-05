Lidia Torrent vuelve a la televisión después de dos años de la mano de Carlos Sobera y la hijastra del presentador

Después del gran éxito de First Dates Crucero, en el que el amor surgió en el navío, Cuatro ha dado comienzo a los preparativos y las grabaciones de First Dates Hotel. Una nueva temporada que se estrenará este verano y en la que las citas tendrán lugar en un entorno idílico y cerca del mar. Pero eso no es todo, porque el formato vuelve cargado de sorpresas y con un regreso muy especial: ¡Lidia Torrent se vuelve a poner al frente junto a Carlos Sobera!.

Después de casi dos años apartada de la pequeña pantalla por la baja maternal durante la cual fue sustituida por su madre, Elsa Anka, Lidia Torrent se reincorpora a First Dates Hotel como miembro del staff de la nueva versión del formato que Mediaset España prepara para este verano. Una edición que ha comenzado con las grabaciones esta semana. El lugar escogido las citas a ciegas ha sido una romántica localización de la población de Moraira (Alicante).

Carlos Sobera será el encargado de presentar el programa de citas a ciegas y además, ejercerá de anfitrión. Pero eso no es todo, porque la novedad es que el conductor televisivo de Supervivientes 2024, también será el flamante director del hotel donde se hospedarán los asistentes y recibirá a los solteros que vivirán una experiencia única. Pero Sobera y Lidia Torrent — encargada de dar la bienvenida a los solteros en la recepción del hotel, ayudarles a hacer el ‘check in’ del amor y recordarles que las flechas de Cupido vienen con ‘todo incluido’ — no son los únicos que forman parte del staff de este nuevo dating

Al equipo se une Arianna Aragón, a quien Carlos Sobera quiere como una hija. La actriz es la primogénita de Patricia Santamarina, actual pareja del presentador y el intérprete Rody Aragón. Saltó a la fama por su trabajo como azafata en El precio justo y Miles Gloriosus. Junto a ella en el programa también se encuentra el actor y modelo Adrián Pedraja, conocido por sus papeles en aclamadas series como Élite o El Secreto de Puente Viejo, será el barman y más importante aún, el testigo de las primeras miradas e impresiones de los asistentes. El intérprete comenzó una carrera en el fútbol hasta que descubrió que su verdadera pasión era la interpretación, siendo su primer trabajo un cortometraje en el año 2014.

Junto a Arianna, cantante e intérprete Rocío de Porres, más conocida como ‘Rolita’, y que ha participado en el musical ‘WAH’ y ‘Rock Circus’, será las encargadas de atender a los solteros durante sus citas y llevar a sus mesas los exquisitos manjares del amor junto a Sergio López, DJ Keko, quién también etuvo en First Dates: especial Summer, que tendrá un doble cometido: será camarero y pondrá la ambientación musical al programa con su música.

