La hijastra de Carlos Sobera, de 'El precio justo' a su debut teatral en Madrid

Arianna Aragón es la hija de Patricia Santamarina, la mujer de Carlos Sobera, y del humorista Rody Aragón. Hace poco más de un año y después de acabar la carrera de Derecho, la hijastra del presentador de ¿Quién quiere ser millonario? vivió su primera experiencia laboral en un ámbito que nada tiene que ver con la abogacía. La joven hizo su debut en la televisión de la mano del comunicador vasco, con el que se lleva a las mil maravillas.

Arianna participó en el concurso El precio justo, en el que ella ejercía de azafata y él como presentador. En su primer programa vivieron un momento muy comentado por un divertido pique entre 'padre e hija' por cuestiones sentimentales. Un año después de su primer contacto en la pequeña pantalla, Arianna está a punto de debutar en el teatro en un proyecto que le vuelve a unir al presentador. La hija de Rody Aragón, de 24 años, se subirá a las tablas del Teatro Reina Victoria de Madrid para interpretar el clásico Miles Gloriosus, una obra en la que también el protagonista es Carlos Sobera y que está dirigida por Pep Antón Gómez. El estreno será el próximo 25 de octubre.

En el elenco participan también otros reconocidos actores de teatro como Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena Ballesteros....No es la primera representación de la hija de Rosy Aragón en el teatro, ya lo hizo de una manera magistral en el teatro de Mérida. "Primera vez sobre un escenario, primera vez actuando y voy y debuto en el festival de Mérida, en el mismísimo Teatro Romano… pura historia, figuras pasando por aquí, con su importancia y su valor", señalaba con gran emoción en agosto. "Es la experiencia más maravillosa, bonita y fuerte que he vivido y voy a vivir jamás, de esta manera y rodeada de esta gente tan especial a la que admiro. He disfrutado más que una niña pequeña, me he reído, he llorado y sigo sin aterrizar. Desde el primer día que llegue y pise esas piedras hasta que me he ido, he sido la más feliz", compartía.

Ahora afronta una nueva y también gran responsabilidad al subirse a las tablas en Madrid. Arianna ya reveló el consejo que Carlos Sobera le dio en su debut y una vez más lo llevará a la práctica. Arianna Aragón está muy unida a su padrastri, tal y como demuestran los mensajes de cariño que le dedica al presentador. Un aprecio que es mutuo por las declaraciones del presentador en las que asegura que trabajar juntos está siendo una experiencia muy positiva. Sobera ha llegado a bromear diciendo que él tiene "celos" porque cada vez que Arianna entra en acción les eclipsa a todos y "se come" la pantalla.