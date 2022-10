Carlos Sobera presume de familia y del talento como actriz de su hijastra

Loading the player...

No hay duda que la de Carlos Sobera es una familia de artistas. Él es uno de los presentadores más queridos de la televisión en España, además de un reconocido actor, mientras que su mujer también trabaja en el mundo del espectáculo, aunque no ante las cámaras, sino como productora. En cuento a Arianna Aragón, la hijastra de 24 años de Carlos -es hija de Patricia y el cómico Rody Aragón-, también apunta maneras, y no solo como azafata en El precio justo, sino como actriz. El presentador ha acudido con Arianna y Patricia a la presentación de Lago Comedy Club y allí ha presumido de ambas, hablando orgulloso del talento de su hijastra, con quien actúa en la obra Miles Gloriosus. Dale al play y no te lo pierdas.

