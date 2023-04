Del concursante farsante a los problemas de comunicación: los mejores momentos de 'First Dates'

First Dates se ha convertido a lo largo de los años (comenzó en 2016) en uno de los programas más divertidos de Mediaset. Cientos de personas han acudido al restaurante de Cuatro buscando el amor, compañía, amistad o simplemente para que los miles de espectadores pudieran conocer sus historias en un formato lleno de diversidad y humor. Entre todos los comensales que se han dejado guiar por las flechas de Cupido en estos siete años de emisón han pasado numerosos personajes que han protagonizado divertidos y memorables momentos como cuando Carlos Sobera, presentador del espacio, pilló a un hombre que había participado en el dating show con un look totalmente diferente y casi irreconocible durante varias entregas diferentes. El concursante se había ido cambiando de nombre, de profesión y de hobbies para engañar al casting hasta en tres ocasiones donde le buscaron citas para sus distintas personalidades, aunque siempre sin éxito.

"¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que se ha citado contigo. Sinceramente creo que, salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación. Fue una broma de muy mal gusto. No tiene ningún sentido. Páralo ya y déjales en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. Siempre hay voces que dicen 'son actores los que vienen' y tú lo único que has hecho es echarnos peste encima con tu actitud", dijo el presentador al concursante, quien pidió disculpas tras sus intervenciones. Pero el comensal no ha sido el único que ha querido engañar al formato, "después de más de 5.200 citas...", tal y como dijeron en los perfiles sociales del programa, una pareja les engañó para irse de crucero gratis.

Al parecer Jero y Adriana, ambos nudistas que acabaron protagonizando el primer encuentro subido de tono del formato, eran en realidad marido y mujer desde hacía muchos años. La historia comenzó cuando ambos jubilados se presentaron al programa después de que él asegurase haberse enamorado de ella en una playa nudista de La Palma cuatro años atrás durante unas vacaciones. Por esa razón, el comensal pidió al formato que organizase una cita con su supuesto amor platónico del que aparentemente no sabía nada. Todo fue viento en popa hasta que una vecina contó en La Vanguardia que toda la localidad donde reside el matrimonio "estaba alucinando con lo sucedido".

En First Dates a veces los concursantes también tienen problemas de comunicación y no se entienden bien cuando comienzan a hablar de sus hobbies. Carolina y José fueron dos jóvenes solteros que hace unos años decidieron ir en busca del amor, pero lo que encontraron fue que España entera los recuerde por un malentendido que sigue siendo viral. Cuando él preguntó a su cita, murciana de nacimiento, si era de "gym" (refiriéndose a si le gustaba practicar deporte en el gimnasio), ella entendió que si era de Hellín (Albacete) y contestó que no, que ella era de Murcia. Además de gente disfrazada, mujeres que intentan ligar con Carlos Sobera, flechazos al ritmo de Rocío Jurado, también ha momentos muy tensos como el que vivió Luisa, una médica que se sintió incómoda tras el las preguntas que le hacía la pareja que le había tocado. "¿De cuánta agua está compuesto el cuerpo? ¿De un 60% o un 70%?", dijo él, a lo que ella respondió mientras reía que eso dependía de varios factores como la masa muscular del cuerpo de esa personas. "No quiero ni su amistad", terminó diciendo ella.