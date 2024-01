El ataque de pánico de Carlos Sobera y su comentado arrebato con Jesús Calleja

Loading the player...

Carlos Sobera ha superado con éxito muchos retos a lo largo de su vida, tanto personales como profesionales. Sin embargo, hay algunos miedos que el presentador todavía no ha podido resolver. Uno de ellos es su pánico a las alturas, una fobia que ha tenido que afrontar durante su aventura en Montenegro con Jesús Calleja en su programa Planeta Calleja. En el episodio emitido este lunes en cuatro, Carlos vivió un auténtico mal trago al subir a un teleférico. Una experiencia aterradora para el también actor, quien manifestó su tensión nada más entrar en la cabina e iba perdiendo los nervios a medida que ascendían. No pudo contener un arrebato contra Jesús Calleja, fruto del pánico, aunque, a pesar de todo, el aventurero no perdió el sentido del humor en todo el trayecto e incluso el propio Carlos se alegró de poder disfrutar de las vistas cuando llegaron a su destino. Dale al play y no te lo pierdas.

-Carlos Sobera, mucho más que un presentador: de su bonita familia a su faceta como profesor universitario