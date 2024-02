María Pombo se defiende en 'Planeta Calleja' de las críticas que recibe

María y Marta Pombo han sido unas excelentes compañeras de viaje en 'Planeta Calleja', el programa de Cuatro. Las influencers han volado hasta la Patagonia argentina para vivir una experiencia inolvidable junto al montañero más conocido de la pequeña pantalla. Las hermanas han aprovechado la invitación para desconectar, disfrutar, vivir la aventura y defenderse de las no pocas críticas que reciben a través de redes sociales. Tanto Marta como María se han definido como 'feministas' y han confesado a Jesús Calleja cómo se sienten cuando las tachan de 'clasistas'.

El lado más aventurero de María, Marta y Lucía Pombo

María y Marta quisieron aprovechar la ocasión que les brindaba el programa para comentar que "no son tan tradicionales como muchos piensan. Marta, la hermana mediana ha confesado que su padre: "Siempre nos ha dado libertad. Nunca nos ha puesto barreras, horas de llegada, nunca nos ha prohibido nada…”. Algo a lo que su hermana María añadía que “el objetivo de mis padres es ser feliz. Como para mí, mi objetivo es que mis hijos sean felices".

Ambas han reconocido durante el viaje a la Patagonia que "todo es polémico hacia nosotras". María sabe que cuenta con el apoyo de sus 3 millones de seguidores en redes, que sabe que la conocen, con los que no tiene que estar constantemente justificándose y "que saben que no soy ni clasista, ni que me dé miedo mancharme, ni salir fea… Los que lo piensan van a seguir pensándolo diga lo que diga”.

No se ofenden porque les llamen 'pijas'

María reconoce que se considera una persona "vergonzosa y humilde dentro del mundo en el que estoy. Lo que más me fastidia de las redes es que hay un personaje de María Pombo que no es y que me definen como no soy”. Y ha añadido que está "encantada" cuando la intentan hacer daño llamándole 'pija', ya que no se siente para nada ofendida. Tanto María como Marta aprovecharon para recordar que están entusiasmadas esperando el estreno de la segunda temporada de Pombo, el documental sobre la vida de su familia, previsto para el próximo 23 de febrero, en Amazon Prime Video.