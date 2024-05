Escándalo en Miss Estados Unidos al renuncia dos ganadoras en una semana por 'salud mental' Noelia Voigt y UmaSofia Srivastava aseguran que sus valores no se alinean con los de la dirección, a la que han criticado

Los concursos de belleza en Estados Unidos están en el punto de mira desde hace una década y en la última semana son objeto de controversia después de que dos ganadoras de diferentes certámenes hayan renunciado a la corona por razones de salud mental y también lo haya hecho una de las trabajadoras de la organización. La última en dar el paso ha sido UmaSofia Srivastava, quien llevaba medio año siendo Miss Teen Usa. A los 17 años, ha querido desvincularse del título al considerar que "mis valores personales ya no se alinean plenamente con la dirección de la organización".

En la carta que ha escrito para comunicarlo, Srivastava ha reconocido que "no me imaginaba que mi reinado llegaría a su fin de esta manera", pero ha dejado claro que continuará defendiendo "la educación y la aceptación", trabajando con las ONG con las que ha colaborado en estos meses y pensando en sus futuros estudios universitarios. "Al final del día, soy muy afortunada por haber tenido el privilegio de vivir esta experiencia, pero esto es solo un capítulo, sé que la historia de mi vida será realmente increíble", ha resaltado la joven modelo. Además, ha encabezado su texto con una reflexión del filósofo Friedrich Nietzsche : "No hay hermosas superficies sin una terrible profundidad".

Su decisión llegaba horas después de la de Noelia Voigt, quien quiso desligarse del título de Miss Estados Unidos ocho meses después de ser elegida. La modelo sabe que la renuncia supone "un gran shock", pero considera que no hay que comprometer "el bienestar físico y mental" porque "nuestra salud es nuestra riqueza". Al hacer balance de su reinado asegura sentirse muy agradecida de haber logrado un sueño de toda la vida y haber podido conocer a gente de todo el mundo, pero apuesta por comenzar un nuevo capítulo. "Mi esperanza es que continúo inspirando a otros a permanecer firme, dar prioridad a su salud mental, abogar por sí mismo ya los demás mediante el uso de su voz, y nunca tener miedo de lo que depara el futuro, incluso si se siente incierto".

El mensaje ha causado una gran controversia ya que algunos internautas lo han analizado al detalle y sostienen que, uniendo la primera letra de cada una de las oraciones, se forma la frase "Estoy silenciada". Además, también ha hecho una comunicación formal que reproduce NBC y en la que asegura que “existe un ambiente laboral tóxico dentro de la organización Miss USA que, en el mejor de los casos, es una mala gestión y, en el peor, es intimidación y acoso”. La modelo sostiene que la directora ejecutiva del concurso, Laylah Rose, se comunicaba con ella de forma "fría y agresiva" y constantemente era amenazada con medidas disciplinarias como perder su salario.

En el relato de Voigt habla también de un presunto caso de acoso en un acto que se celebró en el estado de Florida durante las navidades. Entonces, según su versión, la dejaron en el coche con un señor que le hizo "declaraciones inapropiadas sobre su deseo de entablar una relación conmigo”. La reacción de Rose, sostiene, fue decirle que no puede evitar que la gente le haga comentarios porque es parte de su papel como figura pública. También cuenta que la directora habló mal de ella a otros miembros de la organización a los que comentó que era difícil trabajar a su lado y la llamó "enferma mental".

La respuesta de la organización

Claudia Michelle, que se encargaba de las redes sociales del certamen, también ha presentado su renuncia y ha hablado de sentimientos similares a los de las modelos en cuanto a la gestión del concurso. La organización ha respondido a estos tres últimos movimientos asegurando que "el bienestar de nuestras campeonas es la máxima prioridad" y actualmente está "revisando los planes para la transición de responsabilidades a un sucesor" para coronar a las nuevas Miss Estados Unidos y Miss Teen Estados Unidos.