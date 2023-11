Hablamos con Sheynnis Palacios, ganadora de Miss Universo 2023: de su lucha por la salud mental a sus tips de belleza

Loading the player...

Sheynnis Palacios es la representante nicaragüense que ha conseguido alzarse con la corona de Miss Universo 2023 y ha arrasado a su paso por el certamen. No solo por su impresionante belleza, sino también por su inteligencia, sus valores y sus causas sociales. La joven comunicadora de 23 años visitó la hora ¡HOLA! antes de enfrentarse a la gran final y nos contó algunos de sus secretos de belleza, además de anécdotas de su carrera. Revivió también los comienzos de su trayectoria, reconociendo que su madre, inicialmente, no quería que se dedicara al mundo de la moda por sus orígenes humildes, pero acabó siendo un gran apoyo para ella. Nos habla también de su lucha por la salud mental o los preparativos de sus looks para Miss Universo, entre otras cosas. Dale al play y no te lo pierdas.

