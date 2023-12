Hablamos con los reyes de la belleza de nuestro país, que posan juntos por Navidad

El año que estamos a punto de dejar atrás ha marcado sin duda un antes y un después para Athenea Pérez, Miss Universe Spain; Corina Mrazek, Miss World Spain; Claudia González, Miss International Spain; Toni Company, Mister World Spain, y José Calle, Mister International Spain. Los cinco han visto cómo el esfuerzo tiene su recompensa al conseguir su sueño de triunfar en el mundo de la moda y representar a España en certámenes internacionales. Con su mirada puesta en un 2024 repleto de objetivos, dispuestos a disfrutar cada instante de su reinado y llenos de ilusionantes proyectos, protagonizan un excepcional posado navideño para ¡HOLA! en el que nos cuentan cómo ha sido de especial este año y cómo viven estas fiestas como reyes de la belleza.

Miss Universe Spain: Athenea Pérez

¿Qué es lo mejor y lo peor de la experiencia que has vivido? ¿Cómo se llevan las críticas?

Lo mejor sin duda ha sido conseguir uno de mis sueños, que era representar a mi país en Miss Universo, poder llevar esa bandera en mi pecho y ser embajadora de España, ser un referente de las jóvenes españolas es algo que a mi yo del pasado le ha hecho muy muy feliz. Lo peor diría que sería las críticas, pero no por cómo me ha podido hacer sentir a mi sino por cómo he visto sufrir a mi entorno por ello. Sentir ese dolor de la gente que realmente me quiere y se preocupa por mi y que le ha afectado incluso más que a mi, siendo los mensajes en redes hacia mi, ha sido sin duda lo peor.

¿Sabemos que estás feliz con tu chico, ¿cómo tienes pensado disfrutar estas fechas tan especiales?

Tengo pensado pasar estas fechas tan especiales como la mayoría, con mis seres queridos y la gente que más quiero. Casualmente me ha tocado trabajar en estas fechas, pero no hay cosa que me pueda hacer más feliz. Sacar provecho de mi año de reinado y que la gente apueste por mi es algo que nunca me habría llegado a imaginar y de lo que estoy realmente muy agradecida. Y en cuanto a mi chico pues seguiremos un poco como siempre, cada uno con sus metas profesionales pero siempre apoyándonos, sumándonos y siendo el pilar del otro.

Eres un ejemplo de superación ya que has conseguido tu sueño consiguiendo meterte en el top ten de Miss Universe, ¿qué metas te marcas ahora? Objetivos para el nuevo año

Mis metas van a seguir siendo las mismas, que es mejorar cada día lo que yo pueda como persona. Llegar a mi mayor exponente. En la actualidad, después de haber cursado mis estudios de Marketing en Publicidad, de haber vivido mi experiencia en Miss Universo y de haber tenido una larga carrera como modelo, me gustaría centrarme un poco en los medios de comunicación. Es algo que me apasiona, la comunicación, tanto TV como radio. La radio también me haría muchísima ilusión. Así que voy a pelear por ello y como habéis visto, soy una persona muy perseverante así que espero que pronto podáis verme en alguno de esos dos medios.

Algo que no puede faltar en un outfit navideño ¿lentejuelas, brillo?

Algo que no puede faltar en mi outfit navideño (y sé que voy a pecar algo de básica) es el color negro. No concibo un look navideño sin que haya algo de negro (no tiene que ser el look entero). El negro para mi es mi color de la Navidad. Me aporta elegancia, me siento cómoda, me siento especial, me siento yo. Así que en mi outfit no puede faltar ese color.

Miss World Spain: Corina Mrazek

¿Qué aprendizaje destacas de todo lo vivido en este año?

Este año he aprendido a ser paciente, he aprendido que todo tiene su momento y su proceso, cada cosa llega cuando tiene que llegar. Ha sido un año muy bueno, uno de los mejores de mi vida en todos los aspectos. Pero, sobre todo, ha sido un año de mucho trabajo y esfuerzo, soy una persona muy perseverante y gracias a eso he conseguido cumplir gran parte de mis propósitos este año.

¿Cómo te imaginas dentro de doce meses? ¿Qué propósitos te marcas para el 2024?

Mis propósitos para 2024 son muy similares a los de 2023: seguir trabajando duro para todo lo que está por venir, seguir cumpliendo objetivos y sobre todo seguir creciendo en lo personal y profesional.

¿Qué planes tienes para las Navidades? ¿En familia, quizás con algún viaje programado…?

Soy una persona muy familiar, no hay mejor manera de pasar unas fechas tan señaladas que rodeada de los míos. Me siento muy afortunada en ese aspecto, he aprendido a rodearme de gente que me quiere y me apoya.

¿Cuáles son tus consejos de vida saludable y belleza más allá del certamen?

Mis hábitos son muy sencillos pero a mi me funcionan muy bien: hacer deporte, llevar una dieta sana, rodearse de gente que aporte de forma positiva, y cuidar mucho la salud mental.

Miss International Spain: Claudia González

¿Cómo ha cambiado tu vida en este último año? ¿Qué aprendizaje te llevas después de todo lo vivido?

Mi vida no ha cambiado. Sí que ha sido diferente porque estos últimos meses han sido enfocados en la preparación de cara al Miss Internacional. El mayor aprendizaje ha sido gracias al certamen. Parece fácil desde fuera, pero conlleva mucha disciplina y compromiso con el título además del desarrollo personal. Hace llevarte a la mejor versión de ti misma. He aprendido mucho de esta experiencia, sobre todo a relativizar las cosas.

¿Cómo te gusta vestirte para celebrar estas fechas? ¿Algún consejo de belleza nos puedes dar?

Algún jersey navideño para Nochebuena y plumas y brillo para Año nuevo. En mi día a día soy muy sencilla así que en esta ocasión salgo de mi zona de confort. Consejo de belleza aunque suene cliché, ser feliz y estar tranquila.

¿Qué proyectos próximos tienes que nos puedas contar?

Viajes de trabajo que por suerte no faltan y mi emprendimiento de moda, pero no puedo adelantar más de momento.

No siempre pensaste en dedicarte al mundo de la moda, querías ser veterinaria o profesora. ¿Has cambiado de opinión?

No, me apasiona la moda. A día de hoy veo mi vida profesional vinculada a ello de una u otra manera.

Mister World Spain: Toni Company

¿Con qué te quedas de este 2023 que estamos a punto de terminar?

Me quedo con las experiencias que he podido vivir, la gente que me ha acompañado siempre y el desarrollo personal que he tenido.

¿En qué aspectos positivos ha cambiado tu vida ser Mister World Spain? Quisiste dar a conocer la ataxia, una enfermedad degenerativa que padecen en tu familia. ¿Lo has conseguido?

Mi vida ha cambiado a mejor, el ganar el certamen me ha dado la capacidad de poder inspirar a más jóvenes a que consigan lo que se propongan. He conseguido llegar a gente y darles un aliento a algunas familias que, sobre todo en estos momentos, necesitan. Queda mucho recorrido aún para encontrar una cura a algunas enfermedades o para seguir intentando mejorar la vida de todas las personas, pero por lo menos tengo un camino.

¿Cómo te gusta celebrar la Navidad?

Me gusta celebrarla de la misma manera que celebro todos los días. Pienso que todos los días son motivos de celebración, aunque la Navidad sirve como una excusa para juntar familias que hace tiempo que no se ven, o incluso para pasar más tiempo con ellos que es también muy necesario.

¿Cuál es la parte más desconocida de este reinado de belleza que te gustaría dar a conocer para aquellos chicos que estén pensando en vivir la experiencia?

La parte más desconocida es que para ganar un certamen, no solo tienes que tener una buena imagen, Creo que tienes que ser una persona que quiera coger esa responsabilidad de ser un referente o una inspiración para las demás personas. Considero que es una buena oportunidad, la de vivir el certamen, quitarse estereotipos, y hacer lo que te dé la gana sin que te importe la opinión de la gente, pero pienso que es importante que el que se presente lo haga con una buena intención, con las ganas de aportar algo positivo al mundo y con compromiso y responsabilidad queriéndolo de verdad.

Mister International Spain: José Calle

¿Qué destacarías de la experiencia que has vivido este año?

Sin duda mi experiencia más importante este año fue mi viaje a Filipinas con motivo de representar a España en Mister Internacional 2023, donde gané y pude conocer lugares maravillosos y nuevas personas. Ser el primer español en ganar en la historia ha sido de las experiencias más inolvidables de este año y de mi vida hasta el momento.

¿Qué tradiciones sigues en estas fechas tan señaladas? Algo que no puede faltar para ti en estos días.

Todos los 24 de diciembre cenamos en familia y a mitad de la cena siempre se asoma un hombre vestido de rojo y blanco por la ventana, acaba entrando, felicitando la Navidad y repartiendo regalos a cada uno de nosotros. Para mi, no puede faltar un villancico flamenco en casa que a todos nos pone a cantar.

¿Hacia dónde vas a enfocar tu carrera en el año nuevo que estamos a punto de estrenar?

Me gustaría enfocar mi carrera al mundo de la moda y de la interpretación, siempre me ha gustado y veo posibilidad de ello. Tengo varios compromisos por cumplir como Mister Internacional pero en 2024 hay varios proyectos en mente que espero que salgan bien.

Qué responsabilidad y orgullo debe ser para ti ser el primer español y único en alcanzar la victoria en este concurso de belleza.

Para mí no hay mejor orgullo que ver a muchos españoles y a mi familia felices por el título. Salir de España por primera vez y volverse con un título y la bandera de mi país en la mano, no tiene precio.

CRÉDITOS

Fotógrafo: José Urbano

MUAH: Rafa Molina y Alfonso Fonsi para NBE

Vestuario: Deiver Luengo y Vértize Gala

Localización: Palacio Casas Buenas (Toledo)

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org