Hablamos con Athenea Pérez, tras su 'top 10' en Miss Universo 2023: 'Muchas chicas no han aguantado ni física ni psicológicamente'

Hemos charlado con Athenea Pérez, representante de España en el certamen de belleza Miss Universo 2023, donde ha logrado quedar entre las 10 primeras clasificadas. La modelo murciana de 27 años ha sido la primera mujer negra que ha participado representando a nuestro país. “Siento que tengo una gran responsabilidad y es normalizar lo que yo llamo ‘la nueva España’, mucho más diversa en todos los sentidos”, declaró en una entrevista con ¡HOLA! Un papel que ha desempeñado a la perfección.

Athenea, primero de todo enhorabuena por ese TOP 10, ¿cómo te sientes logrando tan buena posición?

Me siento orgullosa. No únicamente de mí y de la gente que me ha apoyado y que ha confiado en mí desde el principio y de mi país. He superado muchos obstáculos hasta poder llegar a ese escenario, desde críticas hasta retos y situaciones personales, para poder volcarme y demostrarme a mí misma de lo que era capaz y poder representar a España como se merece.

¿Qué prueba o momento es el que más has disfrutado del certamen?

Sin lugar a duda, fue el desfile en traje de baño de la final de Miss Universo. En la pregala, estaba un poco a medio gas, por ser la primera vez que nos subíamos al escenario con tanta gente, por los nervios, por el impacto del momento… Pero en la final cuando ya me llamaron al entrar al Top 20 supe que tenía que poner toda la carne en el asador. Justo me llamaron en segundo lugar y la música que sonaba de fondo coincidió que era de reggaetón y me sentí súper cómoda al compás de la música disfrutando de cada segundo en el escenario.

¿Nos puedes contar alguna anécdota que no se haya visto en cámara?

Una de ellas fue cuando anunciaron al Top 5. Estábamos el Top 10 en el escenario y yo miraba a Venezuela, que se ha convertido en alguien súper especial para mí durante la concentración. Cuando nombraron al Top 5 y ninguna de las dos estábamos dentro, al pasar al backstage me eché a llorar pero ya no por mí, sino por ella, porque sabía toda la presión que tenía al llevar la banda de Venezuela y por lo que para todo ese país significa no pasar al Top 5 y sentí que a ella le conmovió que llorase por ese motivo (aunque luego reconozco que también lloré por no pasar y no darle a España ese momento de felicidad).

¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de las concursantes?

La convivencia con el resto de concursantes ha sido espectacular. Mi compañera de habitación ha sido Portugal, Marina, que se convirtió en mi mejor amiga durante el concurso. Poco a poco fuimos creando un pequeño grupo de hispanohablantes y reconozco que ellas mismas fueron el motor y la fuerza que cada día me ayudaba a dar lo mejor de mí. Poder reír hasta llorar y poder llorar hasta reír.

¿Podrías decir que te has llevado alguna amiga?

Efectivamente doy fe que me he llevado muchas amigas. Entre ellas podría destacar a Portugal (Marina), Venezuela (Diana), a Bolivia (Stefany), a Paraguay (Elicena) … ¡si sigo no paro de contar! Tenemos apalabrado un viaje que tenemos que ir todas juntas y puede que sea a los carnavales de Brasil.

Además de las personas de la organización, ¿estuviste acompañada por algún familiar o amigo en El Salvador?

Sí, estuve acompañada. La segunda semana llegaron a El Salvador mi madre, mi novio y un muy buen amigo mío personal que me dio una sorpresa al ir. También llegó mi equipo de la organización 'Nuestra Belleza España', que son como parte de mi familia y fueron los que siempre me animaron en los momentos más bajos y los que me recordaron mis virtudes y lo válida que era para poder seguir luchando y llegar lo más lejos posible.

Desgraciadamente, has tenido que hacer frente a algunas críticas, ¿cómo las has afrontado?

Las críticas, como siempre he dicho, las afronto sin hacerles caso. Sé perfectamente que las personas que critican o que escriben en redes sociales no son conocedoras de toda la vida o historia que hay detrás de una simple foto que están viendo. Intento que no influyan en mi vida porque nadie tiene semejante poder de decisión ni ese nivel de influencia para hacerme a mi caer.

¿Crees que han empañado la experiencia?

No, no la han empañado bajo ningún concepto. Siempre he tenido claro quién soy, lo que valgo, mis virtudes y también mis debilidades. Las críticas constructivas las escucho e intento aprender de ellas y las comparto, pero todas las demás críticas no me afectan en absoluto.

En general, ¿cuál es el balance final que haces de tu paso por Miss Universo?

El balance final que hago de mi paso por Miss Universo es “superación”. Ni soy la misma persona que se coronó Miss Universo España el pasado 1 de julio en la actualidad, pero es que tampoco soy la misma persona que llegó hace dos semanas a El Salvador. Cada día me he superado y cada día he intentado ir a más. Esto era una carrera de fondo que lamentablemente muchas chicas no han aguantado ni física ni psicológicamente. Estuve al pie del cañón hasta el final y de nuevo en mi vida me he demostrado a mí misma que puedo con todo.

Para aquellas chicas interesadas en presentarse en las próximas ediciones, ¿qué consejo le darías?

Les daría el consejo de que no dejen de luchar por aquello que desean. A veces no puedes conseguir lo que quieres, como en mi caso que era conseguir traer esa segunda corona a España, pero eso no quita que otras puertas se puedan abrir. Hay que disfrutar siempre del proceso ya que estas situaciones y experiencias solo pasan una vez en la vida y hay que intentar aprovecharlo al máximo.

Una vez que has dicho adiós a Miss Universo, ¿cuáles son tus planes de futuro en el plano laboral?

Mis planes de futuro en el plano laboral son algo inciertos. Sí que es cierto que la moda va a seguir estando ahí y podré seguir trabajando en ese sector pero también es cierto que ya tengo veintisiete años y me gustaría encontrar un poco más de estabilidad en el terreno profesional. Sueño con trabajar en TV o en radio, pero sobre todo de cara al público donde pueda expresarme y aportando mi experiencia o conocimientos sería algo que me haría muy feliz.

¿Y en el personal?

En el personal no creo que haya grandes cambios. Seguiré siendo igual de familiar, disfrutando de mi madre, de mi perro y de mi pareja. Poco a poco van pasando los años, nos vamos haciendo mayores y cada vez nuestros planes de futuro van siendo juntos. ¡Quién sabe! Quizá dentro de unos años tenemos una boda a la vista.