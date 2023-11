De cerca con Athenea Pérez, aspirante a Miss Universe 2023: 'La vida no te enseña a competir con 90 mujeres espectaculares'

Es el mejor año de su vida. Así lo cree Athenea Pérez, que, antes de poner el broche de oro a un inmejorable 2023, encara un reto sin precedentes: representar a España en el certamen de Miss Universe 2023. A sus 27 años, esta inspiradora murciana de incontestable belleza y arrolladora personalidad es ejemplo de diversidad, fortaleza, tolerancia y feminismo y tiene muy claros sus principios y metas. Graduada en Marketing y Publicidad y gimnasta profesional, lo apostó todo por el mundo de la moda, una oportunidad que le llegó en su etapa universitaria, cuando abandonó su tierra natal para afincarse en Madrid. Ahora, con una gran mochila de aprendizajes y lecciones a sus espaldas, cuenta los días para saber si finalmente se alza con la prestigiosa corona en la gala final, que se celebra este sábado 18 de noviembre en El Salvador y cuya presente edición, la número 72º, se ha enfocado hacia la inclusión, permitiendo que mujeres que son madres formen parte del certamen. De sus planes de construir una familia, de sus proyectos profesionales, trayectoria, sueños, referentes y mucho más hablamos con ella en este momento tan crucial.

¿Qué significa para ti ser la representante de España en un certamen como Miss Universe 2023?

Significa progreso, significa que represento a la España actual, la del 2023. Un país multicultural y liberal que normaliza la diversidad en todas sus formas. En mi caso, en el color de piel. Soy mestiza pero, sobre todo, soy murciana y española.

Si bien afortunadamente la situación está cambiando, este sector siempre ha estado ligado a ciertos cánones de belleza. ¿Has tenido que enfrentar comentarios desagradables sobre tu físico?

Sí. Muchos. Entiendo que nunca llueve a gusto de todos, pero deberíamos ser más tolerantes. Sé que no soy la mujer más bella por fuera, pero sé que valgo millones por dentro.

¿Cómo gestionas las críticas y la exposición que supone ser distinguida como una reina de belleza?

Las cosas que están fuera de mi control no me afectan. Me refiero, si me dijeran que no soy racional, sentiría que es un fallo mío, pero si se meten con mi físico, el cual no puedo cambiar, no me afecta en absoluto.

Han pasado más de cuatro meses desde que fuiste elegida como Miss Universo España 2023 y ahora cuentas los días para la gran gala final en El Salvador. ¿Como has vivido el transcurso de estos meses?

Con muchísima ilusión y teniendo muy claros mis objetivos. Me he superado a mí misma, me he demostrado de lo que soy capaz y ahora quiero mostrarlo al universo entero.

Aquel certamen fue agridulce para ti, pues precisamente fuiste víctima de comentarios racistas por el color de tu piel, argumento que algunas personas utilizaron para poner en duda tu lugar de origen y donde has forjado tu exitosa carrera, Murcia. ¿Cómo te sientes al ser un referente en la normalización de la diversidad española?

Darle voz a normalizar la diversidad ya no solo en España, sino en el mundo entero, me vino solo. Tras las críticas tan destructivas que tuve solo me quedó empoderarme y reivindicar la existencia de cientos de miles de personas como yo. Estoy orgullosa de poder llegar a ser el referente que yo nunca tuve de pequeña.

Antes de descubrir el mundo de la moda eras gimnasta profesional. ¿En qué momento supiste que querías dar un giro a tu carrera y apostar por este sueño?

En el momento que mi agencia me dio la oportunidad de trasladarme a Madrid para poder enfocarme más en mi carrera como modelo. Me trasladé a una universidad en la capital y comencé a hacer campañas a nivel nacional e internacional. Tuve que elegir y no me arrepiento.

A tus 27 años ya eres una gran inspiración y un ejemplo para muchos por tu labor, personalidad y carácter luchador. ¿A ti qué te inspira?

Mi yo del pasado. Mi infancia y adolescencia no fueron fáciles y, aun así, en muchas ocasiones actué con una cabeza y madurez espectacular. Siempre que me siento débil pienso en aquella Athenea pequeñita y me exijo ser fuerte como ella lo fue cuando ni siquiera le tocaba.

A la hora de prepararte para este desafío, ¿das el mismo valor al plano físico y a la parte comunicativa o priorizas alguna en concreto?

He priorizado por completo el plano mental. Prepararme psicológicamente para esta aventura, que realmente es una carrera de fondo. Muchas empiezan muy fuerte y luego se van desinflando. ¡La vida no te enseña a competir con 90 mujeres espectaculares!

¿Cómo es un día en la vida de una Miss? ¿Qué hábitos no faltan en tu rutina?

Crear contenido. Las redes sociales son un pilar fundamental hoy en día en la vida de un 'personaje público' y en este mundo no es la excepción. Tener al día las redes y compartir tu día a día con los misólogos y seguidores hace que durante la competencia tengas mayor apoyo.

Esta edición de Miss Universe se ha enfocado hacia la inclusión, permitiendo que mujeres que son madres formen parte del certamen. ¿Entra en tus planes formar una familia?

Sí, formar una familia es el sueño personal más grande que tengo. Como hija única criada por una madre soltera mi sueño es tener una gran familia. En mi futuro perfecto planeado hay 4 hijos, biológicos y adoptados. Y animales, muchos animales.

Si tuvieras un hijo o una hija, ¿te gustaría que se dedicara a este mundo o preferirías que se enfocara profesionalmente en otra dirección?

Nunca preferiría nada. Mi madre siempre me dijo que yo era libre de decidir lo que quisiera hacer con mi vida. A pesar de tener esa libertad, me enfoqué inicialmente en sacarme la carrera de doble grado en Marketing y Publicidad y, una vez terminada, me he centrado al cien por cien en el mundo de la moda y Misses.

¿Qué opinan tus seres queridos de tu participación en el certamen?

Me animan y me apoyan. Velan por mí y mi felicidad. No sabría cómo agradecerles todo lo que me ayudan. Bueno sí sabría cómo, trayendo esa corona.

¿Qué es lo que más te ilusionaría en caso de ser coronada por R'Bonney Gabriel como su sucesora?

Me ilusionaría demasiado poder aprender de ella. Es una mujer brillante y exitosa a la que admiro, tener un trato tan cercano con ella me haría gritar como una auténtica fan.

¿Has pensado cómo celebrarás el título en caso de resultar ganadora?

Sí, lo tengo todo planeado. Juntaría a todos mis amigos en un bar de pueblo, el típico 'Casa Paco' y montaríamos una fiesta entre bocadilos de jamón y croquetas.

Llevas unos días conviviendo con otras aspirantes y realizando todo tipo de actividades y visitas en El Salvador en plena cuenta atrás para el gran día, este 18 de noviembre. ¿Qué balance haces de esta experiencia hasta la fecha?

Está siendo una experiencia increíble y estoy segura de que será inolvidable. La gente de El Salvador es muy parecida a nosotros, sobre todo en el sur de España. Me hacen sentir como en casa.

¿Has notado mucha competitividad entre tus compañeras ahora que estás pasando mucho tiempo con ellas?

No tanta, me lo habían pintado peor antes de venir. La verdad que hay mucha sororidad entre nosotras y en cuanto alguna necesita algo, tiene mil manos que se prestan a ayudar.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser considerada una de las mujeres más bellas?

Lo mejor son las puertas que se te abren profesionalmente. Y lo peor son los comentarios. El hecho de que únicamente por estar expuesta las personas se crean con el derecho de opinar sobre tu físico.

Estamos ya en la recta final de un 2023 que ha marcado de forma indiscutible tu carrera. ¿Es este el mejor año de tu vida?

Sí. Cuando cumplí los 27 en mayo me sentía en paz. No tenía miedo de hacerme un año más mayor. No entendía por qué ya que normalmente me entristece cumplir años. Hoy os puedo asegurar que eso tenía un significado y es que este año está siendo el mejor de mi vida con diferencia.

¿Cuál es la oportunidad más bonita que te ha dado este trabajo?

Ser colaboradora en un programa de televisión. Hacer mis primeros reportajes, estar en un plató llevando una sección... Fue una experiencia inolvidable que espero que pronto se vuelva a repetir.

Y, puestos a soñar, ¿qué meta te gustaría alcanzar?

Tener un espacio en televisión para darle voz a muchas minorías en España. Poder opinar y dialogar desde lo más valioso que tengo: mi carisma y forma de ser.

¿Qué planes de futuro te planteas? ¿Ves este trabajo como un proyecto duradero o tienes un plan B?

Me saqué las dos carreras universitarias para no encasillarme. La moda es mi vida, pero pasan los años y mi mente me pide estabilidad. Me gustaría algo más estable, más regular y que me permita organizar mi vida a corto y largo plazo. ¡Y la televisión sería las mejor opción!

