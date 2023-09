Hablamos con Paula Pérez, nuestra 'superheroína' aspirante a Miss Mundo: de su reciente soltería a su trabajo de médico y sus planes de futuro

La castellonense Paula Pérez es el claro ejemplo de que “el que algo quiere algo le cuesta” y que con trabajo y con dedicación los sueños se acaban cumpliendo. Licenciada en Medicina y estudiando actualmente un Máster de Medicina Estética, la que fuera elegida Miss Mundo España 2022, luchará ahora por traerse a nuestro país la corona de Miss Mundo, cuyo certamen tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la India. Metida de lleno en la preparación de este concurso, en su trabajo como voluntaria en diferentes asociaciones y en el cuidado de su madre, quien atraviesa actualmente un delicado momento de salud, Paula ha reservado un hueco para hablar con nosotros sobre su reciente soltería, su trabajo como médico y sus planes de futuro en el mundo de la moda.

- ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que fuiste coronada Miss Mundo España 2022?

¿Qué no ha cambiado? (Risas) Desde la coronación hasta ahora mi vida ha cambiado en muchos aspectos; tanto a nivel profesional como personal. Siento que está siendo un camino de autodescubrimiento y acercamiento hacia un nuevo sueño y propósito. La oportunidad de representar a España en Miss Mundo me abre nuevas fronteras de posibilidades, que siento que junto a mi formación profesional pueden darme la oportunidad de ayudar a más personas, ya sea como labor humanitaria o de difusión.

- ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu reinado?

Lo mejor de todo, de forma global, siento que es haber vivido intensamente este año mano a mano con mi madre; sentirnos ilusionadas y ver su alegría y orgullo a cada paso de este sueño. También poder compartirlo con el resto de mi familia y amigos y todos los que confían en mí. Lo peor puede que sea, que, en el natural cambio de rumbo de mi vida, he perdido a personas y amistades por el camino. Sin embargo, está siendo un año único, lleno de experiencias nuevas y personas colmadas de buenas intenciones; personas de la misma organización, diseñadores, peluqueros, estilistas, maquilladores, artistas e incluso representantes…que me siento afortunada de haber conocido, y a los cuales he cogido mucho cariño.

- Comenzaste el reinado con pareja y acabas soltera ¿qué ha sucedido durante estos meses?

Es complicado resumirlo, pero cuando llevas muchos años y las vidas se bifurcan, requiere un esfuerzo extra por ambas partes para mostrarse apoyo y conexión, que, si no se dan, la relación se apaga.

- Quedan tan solo dos meses para que se celebre Miss Mundo, ¿cómo te estás preparando para este certamen?

Continúo acentuando que el mensaje de Miss Mundo es “Belleza con un propósito”. Desde antes de ser nombrada Miss Mundo España, durante mi carrera como médico inicié algunas colaboraciones con asociaciones de voluntariado para el apoyo anímico de enfermos. Siempre me he sentido personalmente involucrada con la importancia de cuidar de la salud mental de los enfermos y de la población general, ya que especialmente hoy en día cobra una vital importancia; la reducción de mitos y abordaje de temas tabú como puede ser el suicidio y su prevención. Continúo mi labor de médico, trabajo de modelo y cuido a mi propia madre que está recién operada. Estoy centrado mucho en la oratoria para comunicar bien mi mensaje, pues siento que es de lo más importante en este certamen. Luego también hay que trabajar pasarela, realizar deporte, buscar estilismos…Requiere bastante coordinación y trabajo.

- El concurso se celebra en la India el próximo 9 de diciembre, ¿quién te acompañará en este viaje?

Quería que me acompañara mi madre y más miembros de mi familia, pero desafortunadamente está pasando por una enfermedad grave y tendrán que quedarse. Me van a acompañar a la gala mi querido director nacional Cres del Olmo y su mano derecha, José Toré, miembro de la organización y también buen amigo.

- ¿Qué tienes preparado para dejar con la boca abierta al jurado?

Hay una sorpresa relacionada con la música y la prueba de talento que no puedo desvelar aún, pero que contiene un componente muy emotivo dedicado a las mujeres en mi vida.

- ¿Ya tienes listos todos tus estilismos? ¿qué nos puedes adelantar?

De momento no los tengo todos listos, pero vamos poco a poco cerrando ideas y marcas. Eso sí, para mi vestido de gala final sigo fiel a mi amigo y gran diseñador Mario Salafranca, que está manos a la obra con un vestido que será impresionante.

- ¿Durante estos meses has podido ejercer tu trabajo como médico?

Sí, he continuado con contratos de sustitución y guardias en centros de salud, y formándome en el Máster de Medicina Estética. Al no estar a tiempo completo, he podido compaginarlo con campañas de modelo y la preparación de cara a Miss Mundo.

- ¿Qué te decían tus compañeros?

Pues imagino que a algunos del hospital les extrañaría mi repentino “cambio” de rumbo, pero realmente Miss Mundo y su mensaje, alinean muy bien con mi pasión humanitaria y con lo que disfruto de mi vida. Muchas veces es producto de la ignorancia y el desconocimiento. En los últimos años de la carrera de medicina me contrataron en agencias de moda internacionales y ya como residente, verme con la oportunidad de representar a España como médico en Miss Mundo era un nuevo escalón y una gran plataforma para seguir con mis propósitos. Mi curriculum era ya una mezcla de medicina, voluntariados, música, danza… Unos aspectos muy bien valorados también en el certamen.

Terminando la pregunta, me gustaría aclarar que siempre me he sentido muy apoyada por mis compañeros de trabajo, mis tutoras, amigas etc. Por ejemplo, en el centro de salud de un pueblo de Valencia donde trabajó, durante el almuerzo están encantadas con las anécdotas que les cuento.

- Además, has hecho una labor social preciosa vistiéndote de princesa y haciendo realidad algunos deseos de niños enfermos, cuéntanos ¿cómo la has llevado a cabo?

Para mí es de vital importancia apoyar anímicamente a quienes padecen una enfermedad, sea física o mental y ayudar a quien lo necesita. Que niños atraviesen una enfermedad teniendo que afrontarla con la madurez de adulto, viviendo en hospitales y renunciando a momentos de su infancia, me retumba internamente como una injusticia y desde hace años colaboro con asociaciones como la Fundación Pequeño Deseo, Asociación Kuki, la saga Skywalker, Médicos del Mundo, Fundación La Salle Acoge…para dar ánimos y acompañamiento, dándoles momentos de ilusión para dar fuerza en el proceso de su recuperación. La salud mental de cada individuo me gusta abordarla y trabajarla desde múltiples ángulos; no marginándola ni manteniéndola como un tabú. Desde la consulta de médico de familia; abordando la salud integralmente, hasta los voluntariados, charlas antibullying, en mi día a día con mi familia, procuro aportar mi granito de arena en este terreno.

- Médico, cantante y modelo.... ¿qué más te queda por hacer?

¡No sé qué responder a esta pregunta! Cantante no soy profesional, pero es algo que me encanta hacer y ser médico y modelo me ha costado mucho esfuerzo y trabajo llegar al punto en el que estoy. Ahora mismo mis energías están centradas en mi próximo objetivo; representar a mi país como se merece en Miss Mundo, continuar mi labor social pase lo que pase y ayudar a mi madre a recuperarse. No me da tiempo por el momento a más…pero sí que tengo claro que para el futuro tengo grandes proyectos en mente relacionados con la medicina, la estética, la filantropía y el emprendimiento. Soy una persona con muchas inquietudes en ese sentido. También me gustaría sacar tiempo para formarme en la actuación, continuar con la danza (que la tengo abandonada), componer alguna canción más…Me gusta mantener mi lado creativo vivo.

- ¿Quién es tu referente en el mundo de la moda?

En el mundo de la moda adoro el estilo de Coco Chanel, y admiro la trayectoria de modelos como Candice Swanepoel, Adriana Lima…

- ¿Y en el de la música?

En el mundo de la música tengo un gusto variado, no tengo un referente como tal; me encantan los artistas y grupos como Bon Jovi, Aerosmith, Brian Adams…pero luego he de reconocer que me sé todas las canciones de Taylor Swift por ejemplo jajajaj

- ¿Qué planes de futuro tienes a corto plazo?

A corto plazo sin duda tengo un objetivo; aprovechar esta gran oportunidad y dejar a España en el mejor lugar posible en Miss Mundo.

- ¿Estás abierta al amor o de momento vas a disfrutar de la soltería tras más de una década en pareja?

Estoy centrada en prepararme bien para Miss Mundo y cuidar a mi madre, así que, por el momento, protejo mi corazón.