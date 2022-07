Paula Pérez, Miss World Spain 2022: "Me presenté al certamen porque representa todo lo que me hace sentir bien conmigo misma" La joven, natural de Castellón, que ha visto como su vida ha dado un giro de 180 grados después de su coronación, afronta con ilusión los nuevos retos del certamen internacional

Paula Pérez lleva prácticamente toda su vida ligada al mundo de la moda. A sus 23 años, esta joven natural de Castellón busca romper estereotipos y reivindicar un nuevo tipo de belleza, la que nace del interior. Este fue el principal motivo que la animó a presentarse al Certamen de Miss World Spain. Una nueva forma de entender el concurso que conquistó al jurado y la llevó a alzarse con la corona ganando así el derecho a representar a nuestro país en la gran final de Miss Mundo, con sede y fecha todavía pendiente confirmar. Graduada en medicina y cirugía combina su labor en el mundo de los escenarios con su trabajo como médico y su faceta solidaria, puesto que colabora activamente con la fundación infantil Pequeño Deseo. Ahora tiene un año para prepararse y si tiene algo claro es que va a trabajar al máximo para lograr la victoria y cumplir este sueño. Sin duda, la representante de España a la que no le faltan ni belleza ni ganas.

Paula, ¿cómo estás viviendo tus primeros días de reinado?

Feliz y agradecida a los que me han acompañado en el camino. Pasé dos o tres días asimilando mentalmente los cambios que podría suponer en mi vida. En el momento actual, siento que estoy pisando dos mundos muy diferentes y muy exigentes. Nada más ser coronada, me tocó volver a cubrir guardias de urgencias en el hospital y centro de salud. Los compañeros me pedían fotos por los pasillos con mi cara de no haber dormido en 24 horas. Era todo francamente curioso. La preparación para Miss World supone también un trabajo y responsabilidad importante, por eso estoy centrando mis energías en organizarme el tiempo y asimilar lo que supone cuadrar todo: guardias, eventos, shootings, centro de salud, viajes, evaluaciones, etc. No es una tarea fácil, pero es algo muy positivo.

¿Cuál fue tu motivación a la hora de presentarte al concurso?

Miss World me pareció un certamen que me iba a motivar a potenciar todo aquello que me hace sentir bien conmigo misma. Buscan una mujer preparada, con vocación humanitaria, talentos artísticos y de aspecto saludable. La belleza que buscan es la que brota fundamentalmente de su interior: su forma de ser y pensar. Para mi la belleza en la naturaleza va ligada al poder para hacer el bien y este certamen enlaza estos conceptos.

¿Cuál crees que ha sido tu punto fuerte para diferenciarte del resto de concursantes y lograr la victoria?

El lema del certamen es "belleza con un propósito". Creo que desde mi primer día como Miss Castellín vieron que mi vida estaba entregada a los demás: guardias de 24 horas enlazadas con mañanas largas en el hospital y centro de salud, atravesar la pandemia, velar por mi familia y hacer el voluntariado en la fundación Pequeño deseo, de niños enfermos. No estaba centrada en mostrar mis atributos físicos aunque tenía experiencia previa como modelo internacional con buenas agencias. A su vez, creo que valoraron el alto nivel de inglés y gané la prueba de talento cantando al piano y bailando ballet. Creo que les gustó mi forma de ser durante la semana de concentración porque procuré ser natural y sincera. Allí se fijaban en la conducta y manera de interactuar de cada candidata; y los organizadores y jurado tienen mucha experiencia para calar como es cada una.

¿Había alguna prueba que te hiciera especial ilusión? ¿Por qué?

Sí, la de talento, la cual gané. Me sirvió para empujarme a grabarme cantando al piano y hacer un mini videoclip bailando ballet. De pequeña hice conservatoria de danza hasta quinto de profesional y eso se queda en el espíritu de una siempre. Además, en casa he vivido inmersa en un ambiente artístico: mi padre es pintor y creo que mi hermana y yo hemos sacado de él esa necesidad de vivir el arte en nuestras vidas.

¿Cómo te gustaría que se recordará tu año como Miss España?

Me gustaría que se me recordara como una chica trabajadora, con buenos valores y la idea clara de que la belleza está en nuestras acciones y en nuestro interior, en nuestra elegancia. Tengo esperanza en que hacer el bien a los demás da buenos frutos.

Eres licenciada en medicina, ¿crees que con ello logras romper el estereotipo que hay en torno a los certámenes de belleza?

Creo que hay mujeres en todos los ámbitos y en todas las épocas que han estado rompiendo este estereotipo siempre. La gente de mente abierta ha roto ya ese prejuicio hace tiempo, pero es cierto que aún quedan muchas personas que al ver a una chica joven o atractiva automáticamente la consideran menos válida para determinados puestos de responsabilidad y eso es lamentable. Cada mujer es un ejemplo único de fortaleza y belleza, lo cual, evidentemente, no tiene porque ir reñido con la inteligencia.

También en lo relativo a tu carrera profesional, ¿dejarás durante un tiempo el mundo de la salud para centrarte en tu trayectoria como modelo y representante de España a nivel internacional o vas a compaginar ambas cosas?

Estoy gestionando y voy a procurar compaginarlo. No quiero dejar mis guardias de urgencias descubiertas, pero estoy mirando opciones para poder tener tiempo para preparar el certamen internacional, y, también, por si hay trabajos de modelos o eventos. Quiero aprovechar esta oportunidad que solo se me brinda este año al máximo.

En lo referido a la belleza, ¿Te consideras una persona coqueta?

No demasiado. Me gusta ponerme guapa pero la mayoría del tiempo en mi día a día lo paso en pijama de médico y sin maquillaje.

¿Cuál es tu rutina de cuidados?

No tengo una rutina. Cada día escucho lo que necesita mi cuerpo e intento atenderlo. Me limpio e hidrato la cara también intento hacer ejercicio casi todos los días aunque a veces es complicado por mis horarios.

¿Tienes algún secreto de belleza especial?

El agua en ayunas por la mañana, evitar las grasas animales, mucha verdura, yoga, baile, y, por supuesto, sonreir.

En el plano psicológico, ¿cómo te cuidas?

La higiene mental es igual o más importante que la corporal. Es importante darse descansos, escucharse, meditar, hablar con especialistas. Personalmente, a mí lo que más me funciona para sentirme alineada conmigo misma es pintar, cantar, escribir, es decir, realizar algún tipo de arte.

Ha sido un tiempo de cambios, ¿quiénes han sido tus mayores apoyos?

Mi familia, mi madre que lo vive desde el primer momento llena de orgullo, mi padre y mi hermana. Además de mi pareja y amigos. Me siento afortunada porque han estado ahí todos. Ese es el tesoro más grande, sentir que velan por mi y que se sienten felices por mis logros. Lo que me hizo saltar las lágrimas en la coronación fue verlos tan emocionados, saltando de alegría desde las gradas del público y luego sus abrazos. Fue lo más bonito.

Estamos en la sociedad de las redes sociales, ¿cómo llevas esta nueva exposición masiva al convertirte en un personaje público?

Lo cierto es que la primera semana me agobié un poco. No quería mirar el móvil. Recibí miles de mensajes de felicitación y empecé a verme en muchísimos periódicos y revistas. Ante la oleada de apoyo salieron también personas creando páginas para hacer bullying o difundir bulos, a los cuales hice la vista gorda, pero es increible que haya individuos con tantas ganas de perder su energía intentando hacer daño. Sin embargo, es algo que se ha hecho todos los años a las candidatas fuertes. Me centré en disfrutar el momento, y, además, la oleada masiva fue de mensajes muy positivos. Me centro en mi misma, en seguir creciendo y en lo bueno de todo esto.

¿Cómo afrontas la final de Miss Mundo?

Con compromiso y muchas ganas. Quiero representar a España de la mejor manera posible y para ello voy a prepararme en oratoria, pasarela, buscar diseños exclusivos de vestidos, realizar mi proyecto social, preparar mi prueba de talento y mucho más.

¿Has pensado que harías si ganaras el concurso internacional?

Sí. Ganar el concurso internacional supondría trabajar un año como Miss World, siendo embajadora de labores sociales por el mundo y promoviendo una belleza saludable e integral. ¿Qué mejor para una médico para tal propósito? Sería un sueño.

Por último, cuéntanos algo de ti que nadie sepa y que te gustaría que se supiera

Durante mi infancia y adolescencia me encantaba escribir poesía y gané dos certámenes internacionales literarios. Uno de mis sueños era algún día publicarlos ya que reuní cientos de poemas