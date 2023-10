Olivia Culpo vuelve a presentar Miss Universo tras la polémica que le obligó a pedir perdón a la ganadora de 2021

El certamen de Miss Universo 2023 ya tiene presentadora: Olivia Culpo (31). Esta no es la primera vez que la modelo estadounidense, que se alzó con la ansiada corona en el año 2012, tiene el honor de presentar la gran gala final. Fue en el año 2021, cuando debutó como maestra de ceremonias en compañía del actor Mario Lopez, protagonista de Salvados por la campana.

Olivia Culpo en 2012

Un trabajo que fue muy comentado por su extraña reacción al descubrir el nombre de la flamante vencedora, la maniquí mexicana Andrea Meza. Su cara parecía mostrar sorpresa y desconcierto por lo que muchos de los seguidores del concurso pensaron que Olivia no estaba de acuerdo con el veredicto del jurado y que le hubiera gustado que ganase la candidata de Perú, Janick Maceta.

Angelina Jolie y Olivia Culpo: duelo de estilo con el traje blanco que gusta a las 'royals'

Una controversia que ella misma se encargó de desmentir a través de un comunicado que compartió en sus perfiles sociales. “Creo que nunca en mi vida me he concentrado en leer algo como cuando anuncié la ganadora de Miss Universo. Estaba aterrorizada por decirlo mal. Siento mucho si mi expresión fue malinterpretada, pero juro que solo me estaba concentrando en las palabras que estaban escritas”.

Olivia Culpo con su novio

Más allá de la polémica Olivia Culpo es un referente fashion con un estilo muy femenino y sofisticado. En lo referido a su esfera personal, está comprometida con el jugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) Christian McCaffrey con el que mantiene un bonito noviazgo desde 2019.

Más detalles de la gala de Miss Universo 2023

La gala de Miss Universo 2023 tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador (El Salvador). Una cita en la que se conocerá la identidad de la mujer más bella del universo. Además de Olivia Culpo se ha confirmado el nombre de la otra presentadora: Jeannie Mai Jenkins (44). Un rostro muy popular en la televisión norteamericana ya que forma parte del reality show America 's Test Kitsch: The Next Generation (un concurso en el que cocineros aficionados intentan buscar su oportunidad en el mundo de la gastronomía).

Jeannie Mai Jenkins

Olivia Culpo celebra la ‘baby shower’ de su hermana… ¡con el bebé ya nacido!

De la misma manera, la modelo filipino-australiana Catriona Gray (29) y la periodista Zuri Hall (35) acompañarán a las representantes de cada país en los camerinos, mostrando cómo es el proceso de preparación, maquillaje, vestuario y peluquería al que se someten las candidatas antes de desfilar por las pasarelas.

Catriona Gray

España también participa en Miss Universo 2023 con Athenea Pérez, una joven murciana de 27 años que tiene un doble grado en Marketing y Publicidad. Ella es la primera mujer negra que va por nuestro país y por ello ha tenido que hacer frente a muchos comentarios negativos y malintencionados. Unos ataques que solo le han dado más fuerza para seguir adelante. “Siento que tengo una responsabilidad y es normalizar lo que yo llamo ‘la nueva España’, una España diversa en todos los sentidos”, declaró en una entrevista con la revista ¡HOLA!

Zuri Hall