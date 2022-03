Sabemos dónde acabó el vestidazo de princesa con el que Olivia Culpo ganó Miss Universo

A sus 28 años, Olivia Culpo ha conseguido coronarse como una de las modelos (e influencers) más conocidas de Estados Unidos, y es que desde que saltara a la fama en 2012 ha conseguido conquistar no solo con su espectacular físico, sino también con su naturalidad, su simpatía y su desparpajo en redes. La joven se dio a conocer tras ser la primera Miss Rhode Island en obtener el título de Miss Estados Unidos, y unos meses después se hizo con el título de Miss Universo. Precisamente en aquel certamen lució el que es su look más famoso, protagonizado por un llamativo vestido que hoy vuelve a ser noticia, y es que Olivia ha contado qué hizo con él después del concurso.

Estilo princesa

Olivia ha concedido recientemente una entrevista a US Weekly en la que habla de moda y de varios de sus conjuntos más virales, incluido el que llevó cuando se alzó con el puesto de Miss Universo 2012. Estaba protagonizado por un vestidazo de alto impacto que no dejaba indiferente a nadie, un diseño en color rojo compuesto por cuerpo de terciopelo con pronunciado escote en 'V', manga larga y corte a la cintura, de donde partía una voluminosa falda compuesta por numerosas capas de tul. Aunque nos cuesta imaginar a la modelo vistiendo esta pieza hoy en día, curiosamenteese tipo de aberturas frontales son una de sus apuestas infalibles para parecer más alta y estilizar la silueta. Lo acompañó de unos maxipendientes colgantes de brillantes, que adquirieron gran protagonismo al recoger su característica melena oscura en un moño alto.

Cosas de hermanas

Sin duda, esta prenda marcó un antes y un después en la vida de Olivia, pero ¿qué hizo con ella después? Dársela a su hermana pequeña, Sophia. "No me compré nada para mi graduación. Mi madre siempre me hacía llevar las cosas de mi hermana mayor. Cuando llegó la graduación de Sophia, yo acababa de ganar Miss Universo, así que Sophia llevó mi vestido. ¡Muy exagerado! La pequeña siempre es la más mimada". Y así fue como la joven se presentó en su instituto con un look que había protagonizado numerosos titulares en todo el mundo. ¿Quién no ha compartido ropa con algún familiar? Incluso las royals lo hacen.

Hoy en día, Sophia también trabaja como modelo e influencer y, aunque ella misma ha dicho que tiene un estilo más casual y relajado que su hermana Olivia, de vez en cuanto siguen prestándose alguna prenda de ropa o accesorios. De hecho, fácilmente podrían hacerse pasar la una por la otra, y es que ¡su parecido es innegable!.